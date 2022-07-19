Легенда легкой атлетики Военно-морской академии Карл Тамолевич скончался в возрасте 79 лет

Легенда легкой атлетики Военно-морской академии Аннаполиса Карл Тамольевич скончался в воскресенье вечером в возрасте 79 лет.

«Мы опечалены потерей нашего дорогого друга и выдающегося партнера в Военно-морской академии и NAAA», — сказал директор Военно-морской академии легкой атлетики. Чет Гладчак . «Карл на протяжении всей своей жизни затрагивал жизни очень многих людей такими значимыми и острыми способами, будучи наставником и образцом для подражания для всех. Наши заветные воспоминания о Карле — его смех, юмор, личность, профессионализм и доброта — всегда будут укоренены в нашей жизни. жизни тех, кому посчастливилось знать его. Мы выражаем нашу непоколебимую любовь и поддержку его прекрасной жене Лори и его семье».

Тамолевич, выпускник Военно-морской академии 1968 года, писал как о футболе, так и о мужском лакроссе и был назван первой американской командой по лакроссу в 1967 и 1968 годах.

Тамолевич получил премию Теодора К. Уайта за дух, боевой дух и благополучие для команды ВМФ по лакроссу в 1967 году, а в 1968 году он получил премию Шмайссера, которая вручается лучшему защитнику в лакроссе в стране. Тамолевич был занесен в Национальный зал славы лакросса в 1989 году.

Военно-морской флот установил рекорд 27-6-1 и провел два национальных чемпионата США по лакроссу за три сезона Тамуливика в колледже.

После окончания Военно-морской академии Тамолевич учился в летной школе на авиабазе Пенсакола, а затем прошел обучение управлению несколькими двигателями на авиабазе Корпус-Кристи.

Тамоливич 20 лет летал на Lockheed P-3 Orion, противолодочном и военно-морском разведывательном самолете. Дважды размещенная на Бермудских островах, это важная база P-3, предназначенная для отслеживания российских баллистических атомных подводных лодок, действующих у восточного побережья.

Также он дислоцировался на авиабазах в Исландии (Кефлавик), Испании (Рота), Италии (Сицилия) и Греции (бухта Суда).

Тамолевич вернулся в Военно-морскую академию в 1985 году и в течение двух лет работал старшим начальником отдела физического воспитания, а затем перешел на должность заместителя директора по легкой атлетике в Бо Коппедж в 1987 и 1988 годах.

Когда в 1989 году Джек Ленгель заменил Коппеджа на посту AD, Тамулевич был назначен помощником спортивного директора, ответственным за планирование и поддержку команды. В 1992 году Тамоливич был назначен старшим спортивным помощником директора.

Тамолевич также был спортивным директором программ мужского лакросса, женского футбола и мужской гимнастики, а также заместителем спортивного директора.

Тамоливич родился в Нашуа, штат Нью-Гэмпшир, и получил специальность по трем видам спорта в колледже (футбол, баскетбол и бейсбол) в средней школе Насшуа. Он выиграл пять чемпионатов штата в этих трех видах спорта (дважды в футболе, дважды в баскетболе и один раз в бейсболе) и был выбран на государственном уровне во всех трех видах спорта.

Он был лучшим спортсменом в средней школе Нашуа в 1961 году, и он был лучшим спортсменом в подготовительной школе Военно-морской академии в 1964 году после перевода на флот из Holy Cross.

Тамоливича пережила его бывшая жена Лори Херрик, с которой он был женат 54 года. У него также остались сын Джефф и невестка Аманда, вдова его покойного сына Си Джея.

У Тамолович также остались семеро внуков — Дрю, Мэдисон, Женевьева, Алекс, Лорен, Табита и Лили Белл.

Ему предшествовали в смерти его родители Полик и Глэдис и его брат Майкл.

Похоронные услуги пока не определены. Ассоциация спортсменов Военно-морской академии будет распространять эту информацию по мере ее поступления.