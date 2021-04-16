Легенда российского ММА Федор Емельяненко может провести свой следующий бой в США этим летом – спорт

«Он работает намного лучше, и он готов начать тренироваться и готовиться», – сказал Кокер MMA Junkie, когда говорил о возможном поединке Емельяненко.

Москва, 2 апреля. / ТАСС /. Интернет-портал MMAJunkie процитировал президента Bellator Скотта Кокера, который сказал, что известный российский боец ​​в тяжелом весе Федор Емельяненко может провести свой следующий бой в США либо в конце лета, либо в начале осени.

«Я думаю, он будет сражаться здесь в течение следующих нескольких месяцев», – сказал Кокер. «Я поговорю с ним, когда он приедет сюда на следующей неделе».

«У меня есть возможность сесть и поговорить с ним. Я позабочусь о том, чтобы мы знали, когда все это произойдет. Думаю, в конце лета или в начале осени вы увидите Федора в клетке. очередной раз.”

Кокер также сказал, что следующим соперником Емельяненко может стать либо Жуниор Дос Сантос из Бразилии, либо Квинтон Рэмпейдж из США.

В августе прошлого года Емельяненко сообщил ТАСС, что не собирается уходить из спорта и ищет новых боев. Российский боец ​​тогда сказал, что рассматривает столицу России Москву как место своего последнего противостояния.

В конце декабря 2019 года Емельяненко победил Куинтона «Рэмпейдж» Джексона из США на конкурсе Bellator в Японии. 29 декабря 2019 года российский ветеран ММА обыграл соперника нокаутом в первом раунде матча на Saitama Arena. На 2 минуте 59 секунде матча Емельяненко мощным ударом вправо поразил американцев.

Это был седьмой матч для Емельяненко, который в июле 2015 года удивил многих своих поклонников по всему миру, объявив о своем возвращении в профессиональный спорт после почти трехлетнего перерыва.

На пенсии Емельяненко занимал пост президента Федерации ММА России, а также с ноября 2012 года работал советником тогдашнего министра спорта России Виталия Мутко.

Вернувшись в 2015 году, Емельяненко сыграл уже семь матчей, победив индийца Джайдипа Сингха, а затем одержав еще одну победу над бразильцем Фабио Мальдонадо. В июне 2017 года он проиграл техническим нокаутом американскому бойцу Мэтту Миттериону. В апреле 2018 года он победил Фрэнка Мира из американского супертяжеловеса, выиграв первый раунд, а в октябре 2018 года одержал победу техническим нокаутом над американским истребителем Шелл Соннен. В январе 2019 года он был проигран техническим нокаутом (ударами руками) американцу Райану «Дарту» Бадру, а в декабре 2019 года свергли американского бойца Куинтона «Рэмпейдж» Джексона.

Родившийся 28 сентября 1976 года в городе Рубежное на юго-востоке Украины, Емельяненко пробился к вершине и за свою карьеру завоевал множество титулов героя.

Он является чемпионом MMA Pride Fighting Heavyweight Championship (2003-2007), чемпионата мира FIAS по боевому самбо в супертяжелом весе 2002, 2005, 2007 и бронзовым призером чемпионатов Российской Федерации по дзюдо (1998, 1999).

В 2009 году авторитетный американский спортивный журнал Sports Illustrated назвал его «Лучшим бойцом ММА десятилетия».