Легенда X Factor Вагнер подвергся смертельной бомбардировке после того, как его приняли за мятежного русского наемника

Звезде X Factor Вагнеру угрожали смертью после того, как ее приняли за одноименного мятежного российского наемника.

Сейчас он оттачивает свои навыки боевых искусств, опасаясь нападения убийц, поддерживаемых Владимиром Путиным.

Легенда X Factor Вагнер говорит, что ему угрожали смертью из-за его связи с российской группой наемников. 1 кредит

66-летнему певцу, полное имя которого Вагнер Фиуза Каррильо, угрожали отрезать ему яички и яички его «войск» после сорванного митинга бандита Евгения Пригожина в российской столице в прошлом месяце.

Он также считает, что Москва нацелилась на его веб-сайт и телефон.

Вагнер, который в настоящее время находится в своей родной Бразилии, ищет там британское посольство, чтобы сообщить о своих опасениях по поводу привилегированности. мужчина.

Он так обеспокоен тем, что его убьют, что планирует изменить свою внешность, чтобы сбить с толку потенциальных убийц.

Вчера он сказал: «С тех пор, как группа наемников «Вагнера» начала наступление на Москву, я получил угрозы убийством из России.

Письма, предупреждающие меня и моих солдат, что нас убьют и кастрируют. Я заметил изменения в своем телефоне и других устройствах, и Кремль, должно быть, меня взламывает.

«Я не могу объяснить это по-другому — это первый раз, когда это случилось со мной.

«Я обеспокоен тем, что мой веб-сайт будет взломан или закрыт, поскольку для меня очень важно развлекать своих поклонников по всей Великобритании, и я не позволю этому случиться.

«Я хотел бы, чтобы Владимир Путин знал, что я не имею никакого отношения к наемнической группе Вагнера, но я на стороне украинского народа, и мое сердце сочувствует тем, кто страдает в этой катастрофической войне.

«Я также думаю о смене имиджа — я возвращаюсь к своим первоначальным усам Вагнера со времен X Factor, чтобы Путин меня не узнал».

Женатый отец двоих детей Вагнер, занявший шестое место на чемпионате X Factor 2010 года, попал в заголовки газет в начале этого года после того, как был вынужден Закройте только фан-страницу дней после его выпуска.

думал, что он вернулся в Новости Он заставил русских шпионов спутать его с наемниками Вагнера.

Но дерзкий артист сказал: «У меня черный пояс по карате, и я буду использовать боевые искусства, чтобы противостоять и победить любых русских убийц.

Я готов к ним. У меня есть свои мечи и мои тренировки, если они решат прийти за мной.