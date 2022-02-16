Легенды о покемонах: Арсеус — нулевая пунктуация

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Есть жанр аниме под названием «Исэкай», о котором мне рассказал какой-то тучный выродок, пока я ласкала его мать, в котором какой-то обычный наркотик переносится из современной реальности в мир фантазий или видеоигр, где их обычный современный стресс делает их редкими, особенным и героем для группы детей, которые хотят их избаловать. И он стал необычайно популярным среди мультипликаторов. О, извините, я неправильно прочитал это. В последние годы он стал довольно популярным среди фанатов аниме, хотя этот жанр восходит к 1889 году с «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура » Марка Твена . Которого я никогда не ела за огромную стену, но вот ты где. Я упомянул об этом, потому что Pokemon Legends: Arceus в основном такой же покемон, как Исекай. Это единственная вещь для всех поклонников Pokemon, которые были обеспокоены тем, что Pokemon Go сделал франшизу чуть менее неловкой для разговоров во взрослых разговорах. Предпосылка заключается в том, что вы типичная современная раса, которую идентифицируют как тренера покемонов, который, я думаю, упал со сцены в Smash Brothers Brawl или что-то в этом роде и просыпается в старые времена мира покемонов, когда обучение покемонов только что стало вещью.

Главный герой быстро ошеломлен примитивными местными жителями и провозглашен героем с небес, когда они не проявляют страха перед некоторыми очаровательными, очаровательными и беспомощными маленькими животными и заключают их всех в ловушку в черепе. Глупо, да, но, наконец, игра про покемонов, в которой кажется логичным, что вы единственный тренер, обнаруживший, что они могут удерживать более трех или четырех манипуляторов. Вскоре нас вербует организация Citation Wipe, которая поставила перед собой задачу «стереть» всех местных покемонов, захватив их и принудив к ручному труду или гладиаторским боям. Вы знаете, так же, как Колумб «сканировал» Америку. Или как «осмотреть» муравьиную колонию чайником с кипятком. Но вы знаете, что такое покемоны, давайте перейдем к непристойности. Моя рекомендация для Pokemon Legends Arceus основана на ответах зрителей на следующий опрос. Вопрос 1: Вы любите покемонов, но испытываете некоторую неприязнь к конфликтам и предпочли бы меньше драться с другими тренерами покемонов и руководителями спортзалов и сосредоточиться на пытках животных? В «Арсеусе» бывают ссоры с другими тренерами, но всегда с такой атмосферой: «Вот черт, я так и знал, что мы что-то забыли».

Они просто время от времени берут его из ниоткуда. Это как если бы вы достигли цели следующей истории, и персонаж паровозика Томаса, с которым вы работаете, говорит: «Подожди! Мне нужно оценить твои боевые способности, прежде чем я позволю тебе забрать вещи из химчистки». Большая часть того, что вы делаете, — это охота на покемонов на больших открытых диких картах, и это вообще не обязательно связано с боем, если вы умеете стелс и элементы отвлечения внимания. Эй, как это было раньше: «Остерегайтесь диких покемонов в высокой траве!» Теперь это «Остерегайтесь диких покемонов, в высокой траве есть игрок!» Одна вещь, которая мне нравится, это то, что она не выполняет стандартную работу JRPG, втягивая вас в обязательную пошаговую битву, если дикий покемон заметит вас в безошибочном разрушении, как шиншиллу в шоколадном фонтане. Вы можете участвовать в случайных боях, только избавившись от покемонов. В противном случае ваш сталкер будет ласкать вас прямо и допустимо, пока вы не уйдете. Но вы можете легко уйти, и ваше здоровье вернется, как психотическая подруга в гамаке, поэтому путешествовать по миру так же сложно, как идти домой через парковку, которая лишь незначительно нарушена. Это не совсем «сложная» игра.

Что подводит меня к вопросу 2: вам нравится Monster Hunter? Или вы думаете, что вам понравилось бы, если бы это было немного менее сложно? Потому что ваша цель в Arceus — сама простота. На самом деле, это то же самое, что всегда ставилось во главе франшизы: «Я должен поймать их всех». Или, скорее, «я должен поймать нескольких из них, а затем потусоваться с ними некоторое время, как чудак в детской игровой зоне, чтобы заполнить контрольный список произвольных целей, которые у каждого из них есть, прежде чем они будут официально очищены». Но даже этот аспект игры удивительно прост. Вам не нужно делать все из контрольного списка каждого покемона. Если вы не можете выполнить цель «Раздавить этого покемона с помощью асфальта», вы можете завершить бесплатное событие только восемь или девять раз, и они будут очищены в любом случае. Кроме того, как и в случае с Monster Hunter, NPC будут давать вам различные предметы, которые вы можете сделать, чтобы помочь им, или, опять же, не беспокоить их, потому что награды всегда довольно неприятные, и у меня, кажется, нет места. для них. В любом случае, потому что наш пакетик размером с чайный пакетик, и парень, который его расширяет, делает это только по одной дырке за раз, и мы должны дать ему поболтать в течение пяти минут, прежде чем он это сделает.

Кроме того, вам нравились эпические вырезки из «Охотника на монстров» с матерями размером со многих, трахающимися в небольшой групповой ванной, но у вас аллергия на то, как их режут и рубят, чтобы сделать балетки и носки? Что ж, в Pokemon Legends Arseburger также есть несколько боев с боссами в палатках с местным богом покемонов. И поскольку мы такие расслабленные и ненавидим конфликты, вы на самом деле не боретесь с ними, вы просто успокаиваете их, бросая закуски им на головы в стиле Super 3D Noah’s Ark. Потому что я знаю, что меня всегда успокаивает, когда я пять минут кидаю сосиски в рот. Эти бои в основном не являются стандартными боями с покемонами, а представляют собой упражнения на ослабление руки и ношение персонажей на кнопке уклонения, но опять же в духе «Я забыл поставить покемонов в игре про покемонов» есть шансы выбросить покемона и пройти несколько раундов, чтобы привести босса в ошеломленное состояние, поскольку они получают больше урона. Я имею в виду, ешь баллистические бутерброды быстрее. Это несколько неуклюжее и неуместное столкновение между пошаговым боем и игрой в реальном времени, и может показаться немного странным со стороны, когда босс перестает пытаться так сильно протаранить вас костяным маслом, чтобы сыграть два раунда в ножницы для листьев. -камень с вашим неоновым сурикатом.

Это в основном мой обзор в двух словах. Вам понравится смешивать Pokemon и Monster Hunter с упором на 100% достижение, но где вы можете в значительной степени достичь 100% достижения, просто находясь в мире и заикаясь в течение нескольких часов? Тогда мы можем плыть вокруг рекомендательного порта. только один вопрос. Вам не нравится, как раньше у Monster Hunter была хорошая графика? Вам не показалось, что это было немного кричаще и тщеславно? Ну, не беспокойтесь об этом здесь. Pokemon Legends Arceus выглядит так же хорошо, как и следовало ожидать от любой игры, в названии которой есть «осел». Я знаю, что стремление к все более высоким разрешениям является корнем всего зла этой индустрии, но Pokemon зарабатывает такие деньги, которые не должны выглядеть милыми и пушистыми, и удивленное лицо моего персонажа не должно напоминать мне об этом. Анимация в Sonic Adventure, где все, казалось, проиграли битву с сенобитом. Думаю, Nintendo не стоит пытаться. В этом и есть прелесть эксклюзивности, не так ли? Это единственный покемон, которого вы получаете, поэтому глазные яблоки будут есть эту видимую кашу, и она им понравится. Что бы вы сделали, купив конкурирующую версию Pokemon для Sega, где у всех персонажей злые брови?