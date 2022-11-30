Легкая атлетика — свидетельство «культурных перемен» в российской легкой атлетике, считает глава оперативной группы

Всемирная легкая атлетика заявила в среду, что есть свидетельства «культурных изменений» в российской легкой атлетике, спустя семь лет после того, как Российская федерация легкой атлетики была приостановлена ​​​​всемирным руководящим органом этого вида спорта после разоблачения широко распространенного спонсируемого государством допинга и сокрытия. Рон Андерсен, председатель Всемирной рабочей группы по легкой атлетике, которая наблюдает за восстановлением России в должности, сказал, что к марту 2023 года она должна быть в состоянии дать окончательную рекомендацию о статусе Российской федерации легкой атлетики.

Восстановление не повлияет на действующие санкции ИААФ против российских спортсменов, введенные в ответ на вторжение России в Украину. «Руководящая команда ВФЛА внедрила новую культуру надлежащего управления и абсолютной нетерпимости к допингу во всей организации», — сказал Андерсен на пресс-конференции после встречи ИААФ в Риме.

Также были предприняты конкретные шаги по распространению этой культуры в регионах. Он добавил, что российское антидопинговое агентство РУСАДА «эффективно работает на оперативном уровне, включая тестирование российских спортсменов».

Андерсен сказал, что оперативная группа хотела бы встретиться с командным составом ВВС России в следующем месяце. «РУСАДА получило больше информативных сообщений о легкой атлетике, чем о любом другом виде спорта. Эти факты можно рассматривать как свидетельство того, что в российской легкой атлетике начинают происходить культурные изменения», — сказал он.

«Еще неизвестно, смогут ли эти культурные изменения сохраниться в долгосрочной перспективе». Даже если они воссоединятся, российские бегуны столкнутся с еще одним препятствием на пути к возвращению после того, как World Athletics запретила своим спортсменам в связи с войной в Украине.

На вопрос, что потребуется России, чтобы восстановить свои позиции в этом отношении, президент World Athletics Сеп Ко ответил: «Это довольно просто. Убирайтесь из Украины».

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