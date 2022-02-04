Легкий режим Dying Light 2 — лучший способ начать игру

Чувак падает? Это я. Парень, который пинает? это свет смерти 2нормальная сложность. рисунок : Техленд

Иногда видеоигры могут быть сложными. Она требует аккуратности, внимательности, изобретательности и, прежде всего, терпения. Так что играть в обычном режиме — не всегда вариант, особенно если вы устали от определенного жанра или у вас есть инвалидность, которая мешает вашему игровому процессу. свет смерти 2, продолжение предшественника Techland 2015, уже сложно, с агрессивными бандитами и еще более агрессивными зомби. Зачем усложнять, если в игре есть три встроенных режима сложности на выбор? Я здесь, чтобы сказать вам, что если в начале игры вы получаете свою задницу, как я, ничего страшного, если вы на некоторое время понизите уровень сложности. Нет, правда, все в порядке!

свет смерти 2 Он видит, как вы управляете новым главным героем Эйденом Колдуэллом, который оказывается в Вилледоре в поисках своей сестры Мии. Повествование какое угодно, монотонная история мести, полная коррупции и жадности, которая никуда не ведет и ничего не говорит. Дело не в этом. Суть здесь в том, чтобы сражаться и паркурить свой путь через 500 часов контентаБольшинство из них довольно сложны, если вы оставите их на уровне сложности по умолчанию.

Как и большинство игр, свет смерти 2 Он имеет три режима сложности: легкий, нормальный и сложный, причем при включении по умолчанию выбирается нормальный. Вы можете подумать, что обычное — это ничто, и что вы без проблем справитесь с вызовом, который оно ставит, и, возможно, вы сможете! Если это так, то вам больше силы, но, честно говоря, сначала мне было тяжело. Может быть, это было потому, что умирающий свет Я вышел в 2015 году и с тех пор не играл в эту игру следующий Расширение вышло в 2016 году. Но мой свет угасал направо и налево, пока я проходил сиквел Techland Zombie RPG. Бандиты держались подальше от моего здоровья. Зомби ели меня. Я понимаю, что игровой мир хочет моей смерти, и Обычный подтверждает это впечатление.

Так что умри. Много. Снова и снова, пока я не уменьшил сложность игры. И скажу я вам, с тех пор все пошло на лад.

Если вы приостановите игру — что можно сделать в любой момент во время игры — и выберете текст «Параметры», вы окажетесь в меню «Настройки». Оттуда перейдите на вкладку игры и вверху вы увидите уровень сложности. Идите вперед и измените это на то, с чем вы можете справиться, но я рекомендую Easy. По крайней мере, для начала. Вы можете изменить сложность, когда захотите. И не волнуйтесь, постоянное изменение не перезагружает ваши сохранения, не приводит к потере прогресса или чему-то подобному.

Переход на Easy заметно изменил игру. свет смерти 2. Мне казалось, что я бью сильнее, бегу дольше и выдерживаю больше поцелуев зомби. Это позволило мне понять механику. Это также позволяет мне наслаждаться историей и, в частности, взаимодействиями персонажей, которых много хороших. С тех пор я изменил уровень сложности на нормальный, проведя в игре около 30 часов, но запуск Easy дал мне ясность, чтобы разобраться с элементами управления, чтобы я мог быть максимально эффективным как в бою, так и в паркуре. Ничто не возможно в обычном режиме, когда бандиты и зомби пытаются испортить вам день.

Есть странное отвращение не только к легким режимам, но и к настройкам сложности вообще. Это похоже на то, как если бы вы играли во что-то необычное или в любой другой режим по умолчанию, ваша карта Gamer™ аннулируется. Такое мнение, что игра в Easy делает вас хуже, — это нонсенс. Разработчики не просто так вкладывают настройки сложности в свои игры. используй их! свет смерти 2 Это вызов, но он не должен быть в первую очередь.