Легко ли устроиться на работу в службу поддержки клиентов в Риге, не зная русского языка? / артикул — товар

Лива Зельма Пурвиня, студентка факультета коммуникативных наук, согласилась попробовать себя на Латвийском радио. Она свободно говорит по-английски и по-русски на разговорном уровне. Во время эксперимента она не указывала в резюме знание языков. Вы идете искать работу в таких секторах, как продажи, общественное питание, помощь и общее управление.

Некоторые объявления о приеме на работу сразу указывают на необходимость русского языка, но часто делается косвенная пометка, что он будет «желательным» или «преимуществом».

Первой компанией была заправочная станция Circle K, где в объявлении ничего не говорилось о знании языков. В телефонном разговоре Лива Зельма сказала, что не очень хорошо знает русский язык. Ей ответили, что если она захочет выучить его на разговорном уровне, устроиться на работу не составит труда.

Следующий звонок поступил от оператора Tele2. Лива Зелма обратилась в центр обслуживания клиентов Origo Mall. В объявлении указывалось на необходимость хорошего знания латышского и иностранных языков.

В телефонном разговоре компания заявила, что незнание русского языка как таковое препятствием не является: «Главное — желание учиться, не уклоняться от разговора… Но, конечно же, Origo Центр — это торговый центр, где так нужен русский язык». По окончании беседы девушку пригласили на следующий тур – видеоинтервью.

Лива Зелма также отправила резюме в ресторан Vapiano, расположенный в торговом центре Origo. Хотя в объявлении говорится и о необходимости знания русского языка, в интервью представитель компании сказал, что основными языками являются латышский и английский.

Между тем, вакансия специалиста по телефонным продажам в страховой компании Balta указывала на желательное знание латышского и русского языков. В телефонном разговоре Льва Зельма была оценена актером как подходящая кандидатура, но когда она упомянула об отсутствии навыков русского языка, сказала: «Да, это будет сложно, потому что в видеоинтервью один из вопросов, который мы ожидаем, ответьте по-русски… Так что сомневаюсь, что через несколько дней можно будет свободно ответить. Тогда, думаю, придется отказаться».

Лива Зелма также подала заявку на должность координатора по работе с партнерами поставщика услуг по доставке еды «Bolt Food». «К сожалению, русский язык в этом случае будет отсутствовать, потому что он нам нужен», — заявила представитель компании. Позже Болт отправил электронное письмо, в котором говорилось, что кандидатура Левы Зельмы не будет продвигаться дальше.

Последней работой на испытании была продавщица в Denim Dream. «Русский язык очень важен, у нас 80% русскоязычных клиентов», — сказал представитель компании. Сотруднику не разрешается говорить клиенту, что он не понимает по-русски.

Государственная инспекция труда отметила, что в течение четырех лет работодатель не мог без особых на то оснований требовать знания какого-либо иностранного языка, наиболее распространенным из которых был русский. Допускается только при невозможности выполнения трудовых обязанностей. Это правило было принято с целью снижения дискриминации нерусских работников на латвийском рынке труда.

«Работники имеют право представить отчет в инспекцию труда, которая затем также проведет соответствующую проверку, а проверка потребует от работодателя обоснования такого требования. (…) В качестве законного требования к иностранному языку , например, могут быть профессии. Они включают услуги иностранного туризма или сотрудничество с иностранными партнерами и тому подобное, пояснила Лаура Акментика, представитель Государственной инспекции труда.

Чтобы уменьшить недоразумения в будущем, проверяющий орган рассматривает возможность поощрения внесения поправок в Трудовой кодекс, чтобы работодатель уже был обязан предоставлять краткое обоснование необходимости владения иностранным языком в рекламе.

С другой стороны, Государственное агентство занятости (ГАЗ) заявило, что только 3% вакансий, зарегистрированных в агентстве, требуют наличия русского языка.

В этом году NVA больше не предлагает курсы русского языка для безработных. В прошлом году их приняли более 200 человек. Такое решение приняла комиссия, созданная Министерством благосостояния. «У нас ограниченные финансовые ресурсы, и нам нужно направить больше средств на латышский язык, поскольку украинские граждане теперь регистрируются у нас в NVA и участвуют в изучении латышского языка».

В этом году около тысячи клиентов начали изучать государственный язык. Государственное агентство занятости по-прежнему предусматривает приобретение различных навыков, в том числе русского языка, по индивидуальному запросу работодателя.