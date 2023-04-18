Леденящие душу текстовые сообщения, отправленные перед жестоким убийством трех женщин в США

Считается, что женщин замучили, убили и похоронили 5 апреля.

Стало известно о тревожных текстовых сообщениях, отправленных группой женщин, зверски убитых во время пляжного отдыха в Эквадоре. Дениз Рейна, 19 лет, Юлиана Масиас, 21 год, и Наили Тапиа, 22 года, были найдены похороненными в неглубокой могиле с перерезанным горлом через три дня после того, как они пропали без вести 4 апреля. Нью-Йорк Пост.

Две женщины отправили своим близким сообщения о том, что они в опасности. Перевод одного текста гласит: «Я чувствую, что что-то должно произойти».

Масиас был певцом, Тапия была матерью, а Рейна изучала агрономию.

Согласно местным сообщениям, женщины были замучены, убиты и похоронены 5 апреля. Группа охотников сделала мрачное открытие и сообщила об этом в полицию после того, как они заметили и учуяли запах собаки, обнюхивающей землю у реки Эсмеридас недалеко от Квиненде, Эквадор. Плохо пахнет.

Эквадорское новостное агентство вистазо В нем говорилось, что жертва Тапиа отправила своей сестре сообщение WhatsApp с указанием своего местоположения в реальном времени и написала: «Я просто пишу вам на всякий случай» в 23:10 4 апреля.

Согласно сообщению, две женщины были найдены мертвыми недалеко от места происшествия.

Издание также сообщило, что за несколько часов до исчезновения Рина написала другу: «Я чувствую, что что-то должно произойти, и если со мной что-то случится, помни, я так тебя люблю».

Женщин нашли похороненными. Они были связаны, и их рты были закрыты. Были также признаки того, что они подвергались пыткам.

«Они были молоды, одеты в пляжную одежду, купальные костюмы, откровенную одежду и шорты», — сообщил местным СМИ Диего Вильястеги из полиции Квиненде.

Полиция также нашла мобильный телефон, который, как они надеются, поможет выяснить, что произошло, поскольку власти продолжают поиск убийцы или убийц.