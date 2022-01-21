Леденящий душу момент, когда российская подводная лодка открывает огонь по «ракетной атаке!» | мир | Новости

Минобороны РФ опубликовало снимки подводной лодки Kilo «Волхов», стреляющей крылатой ракетой во время маневров в Японском море. Российские военно-морские учения проходят на фоне роста напряженности между Россией и НАТО из-за Украины.

«Поддержку пусков ракет обеспечивали корабли и корабли Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники морской авиации Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

«Ракета была выпущена на расстояние более 1000 километров», — добавил он.

«В назначенное время ракета поразила береговую цель в Сиуркумском тактическом районе Хабаровского края», — добавил он.

В сообщении Минобороны России говорится: «Сегодня новейшая дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота «Волков» произвела пуск крылатой ракеты «Калибр» из подводного положения в Японском море по наземной цели.

Затем ракета, кажется, поразила наземную цель.

Спустя несколько мгновений можно увидеть крылатую ракету, проникающую в поверхность моря после запуска из подводного положения.

Слышно, как российская подводная лодка отдает по интеркому команды: «Боевая тревога! Ракетная атака!»

На записи показана диспетчерская подводной лодки, когда экипаж готовится к запуску ракеты.

Президент США сказал, что такое вторжение будет встречено «жестким и скоординированным ответом, а также экономическим ответом, который подробно обсуждался с нашими союзниками и очень четко изложен с президентом Путиным».

«Но несомненно, нет абсолютно никаких сомнений, что если Путин сделает этот выбор, Россия заплатит высокую цену», — добавил он.

Байден предупредил, что «Россия имеет долгую историю использования мер, отличных от открытых военных действий, для начала агрессии».

Военизированная тактика, атаки так называемой серой зоны и действия российских солдат, не одетых в российскую форму.