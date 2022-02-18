18 февраля 2022 г. То Центр европейских исследований (система пользовательского поиска), В центре, связанном со Школой глобальных исследований им. Фредерика С. Барди Бостонского университета, прошла лекция Елена Леннон, Кандидат наук. Доцент кафедры политологии и национальной безопасности Университета Нью-Хейвена исследует ключевые вопросы, связанные с российско-украинским кризисом.

Во время мероприятия под названием «Конфликт между Россией и Украиной: больше, чем кажется на первый взгляд» Леннон затронул ряд вопросов, связанных с нынешним кризисом между Россией и Украиной, в том числе почему Путин угрожал вторжением и были ли другие способы добиться этого. его цели; Почему Россия сейчас мобилизует свои силы? Чем закончится это противостояние? Объясняя сложившуюся ситуацию, Леннон отметил, что Путин всегда верил в воссоединение двух стран, сославшись на его заявления о том, что «русские и украинцы — один народ — все одно». Путин не одинок в этом мнении, и в России существует политический консенсус в отношении того, что Украина находится под контролем России.

Расширяя стремление Путина наращивать свои силы, Леннон также утверждал, что нынешнее вторжение России направлено на то, чтобы воспользоваться слабостями в постпандемический период, когда другие страны сосредоточены на внутренних проблемах, а не на иностранном вмешательстве. Кроме того, усиливаются антироссийские настроения, а также более позитивное отношение к Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине; Леннон заявил, что это вероятная движущая сила нынешнего распространения России. Виско Гарсевич, профессор практики международных отношений в Школе Барди и организатор мероприятий, поддержал слова Леннона, добавив, что внутриполитические потрясения в Европе, в частности во Франции и Германии, возможно, побудили Путина подумать, что пришло время действовать.

Регистрация на мероприятие будет доступна по адресу Канал СПП на YouTube почти.

Миссия Центр европейских исследований способствовать пониманию Европы через ее культурное наследие; Его политическая, экономическая и религиозная история. Это искусство, литература, музыка и философия. А также его недавним появлением в качестве новой международной формы через Европейский Союз. В оперативном плане Центр обеспечивает координацию и институциональную поддержку изучения Европы в Бостонском университете, координируя учебные миссии, поддерживая исследования, создавая сообщество между преподавателями и студентами и налаживая связи за пределами университета. посещение Расположение в центре Для большего.

Просмотреть все сообщения