Ленсер Джузеппе Ротоно, который работал с Феллини, Восс, умер в возрасте 97 лет.

Итальянский кинематографист Джузеппе Ротоно, который сыграл важную роль в создании таких шедевров, как Лукино Висконти и Федерико Феллини, “Амаркорд” скончался, но он также работал в Голливуде и был номинирован на премию Оскар за фильм Боба Восса “Весь этот джаз”. . Ему было 97 лет.

Его семья объявила о смерти Ротоно по прозвищу Пепино в воскресенье в его доме в Риме, не раскрывая точной причины.

Ротунно родился в Риме 23 марта 1923 года и начал свою замечательную шестидесятилетнюю карьеру фотографа в Cinecittà Studios в итальянской столице в 1940 году, а в 1942 году был зачислен на работу в качестве фотографа информационных бюллетеней в итальянской армии, где и порезался . Кинематографист.

В 1943 году в возрасте 20 лет, когда разразилась Вторая мировая война, Ротоно был нанят Роберто Росселлини в качестве ассистента DP в военном фильме 1943 года «Человек с крестом», драме о военном капеллане.

После войны Ротоно начал свою карьеру в качестве оператора в комедийном комедийном фильме Дино Рицци в 1955 году «Скандал в Сорренто» с Витторио де Сика и Софи Лорен в главных ролях, а затем пошел работать с профессором-неореалистом Лучино Висконти, которого он считал его наставник в «Белых ночах» (1957), «Рокко и его братья» (1960) и щедрый художник по костюмам в «Сицилии» «Леопард» (1963) с Кардиналом и Аленом Делоном в главных ролях.

Сотрудничество Ротунно в качестве главного фотографа в Феллини началось с «Сатирикона» (1969) и охватило восемь фильмов, среди которых «Рома» (1972), «Амаркорд» (1973), «Казанова» (1976) и «Город женщин». (1980) и «Корабль плывет» (1983).

«У нас также закончился последний величайший из дней Лучано Висконти и Федерико Феллини», – сказала Лаура Делле Колли, племянница другого великого итальянского стервятника, Тонино делле Колли, и глава кинематографа.

«Он оставляет после себя необычайную суровость жизни, урок, который будет и впредь способствовать продвижению великой красоты кинематографии, которую весь мир будет продолжать искать для Италии. Легенда, как они ее раньше делали, родилась из истории настойчивость и поразительная простота », – добавила она в своем сообщении на Facebook.

Помимо работы со многими другими итальянскими мастерами, такими как Марио Моничелли, Пьер Паоло Пазолини, Лена Вертмюллер, Антонио Петранджели и Дарио Ардженто, и многие другие, Ротоно с самого начала параллельно делал карьеру в Голливуде.

В 1958 году Ротоно работал оператором у Генри Костера, поставленного Генри Костером в фильме Авы Гарднер, главной роли в «Голой Майе». В 1966 году он адаптировал «Библию» Джона Хьюстона. В 1971 году он работал с Майком Николсом над фильмом «Плотские знания».

Ротунно был номинирован на премию «Оскар» и получил премию BAFTA в 1980 году за фильм Боба Восса «Весь этот джаз». В том же году он работал с Робертом Альтманом над «Попаем», а затем работал с Терри Гиллиамом над «Приключениями барона Мюнхгаузена» (1988) и над ремейком «Сабрины» Сидни Поллака 1995 года.

Последним фильмом Ротунно в роли DP был фильм 1997 года о Марчелло Мастроянни режиссера Анны Марии Тату.

В 1966 году Ротунно стал первым неамериканцем, вступившим в Американское общество фотографов.

В 1999 году отмечен ASC и престижным Польским фестивалем Camerimage, посвященным кинематографии, и отмечен наградами за заслуги перед жизнью.

С 1988 года он преподавал в Centro Spermiental de Cinematography в Риме до 2013 года, когда он руководил скрупулезной реставрацией многих работ, в которых он играл важную роль, в том числе «Rocco Bros» и «Amarcord».

Ротунно пережил свою жену Грациолину Кампори Ротунно, дочерей Тициану, Паулу, Кармен и семь внуков.

(На фото: Джузеппе Ротоно с актером Дональдом Сазерлендом)