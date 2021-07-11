Лесная буря убила одного и разрушила дома в средней полосе России

Российские пожарные использовали водные самолеты в субботу, чтобы тушить лесной пожар, который охватил центральную часть Челябинской области, убив человека и разрушив десятки домов в деревне, заявили российские власти. Сотни жителей были эвакуированы в пятницу, поскольку сильный ветер усложнил усилия по борьбе с пламенем, охватившим 14 000 гектаров (35 000 акров) в районе 1500 километров (930 миль) к востоку от Москвы.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям страны Илья Денисов сказал: «Огонь распространялся со скоростью более 150 метров (490 футов) в минуту – и это огромная скорость. Это была огненная буря, взрыв, который невозможно было потушить. ” Об этом сообщает ТАСС. Российские информационные агентства сообщили, что по меньшей мере 18 человек нуждались в медицинской помощи, а 78-летний мужчина, который отказался покинуть свой дом вместе с другими эвакуированными жителями села, был найден мертвым. Было разрушено около 50 домов.

В конце концов, по словам Денисова, пожарным удалось справиться с большинством пожаров и локализовать их. Для тушения пожара были доставлены авианосец Ил-76 и другие самолеты.

В заявлении Кремля говорится, что президент Владимир Путин разговаривал по телефону с губернатором области и поручил ему найти способ восстановить разрушенные дома. В последние годы в России произошли огромные лесные пожары, в том числе в самых отдаленных районах.

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