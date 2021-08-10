Лесные пожары в Греции: страна столкнулась с “ катастрофой беспрецедентных масштабов ”

Жители борются с лесными пожарами в деревне Гофф на греческом острове Эвия в воскресенье, 8 августа.
Люди спят в машине возле пляжа в деревне Пефки, так как на острове Эвия бушуют лесные пожары.
Жительница реагирует на крупный пожар, приближающийся к ее дому в деревне Гувес на острове Эвия, Греция.
Дом в Пефковито, Греция, разрушенный после лесного пожара в субботу, 7 августа.
Пожарный умывается в районе Милас города Мугла, Турция, 7 августа.
Людей эвакуировали на пароме из-за пожара в Лимни в пятницу, 6 августа.
Спутниковый снимок показывает дым, поднимающийся от пожаров на острове Эвия, Греция, в четверг, 5 августа.
Пожарные пытаются потушить лесной пожар недалеко от Олимпии, Греция, 5 августа.
Жители реагируют на лесной пожар недалеко от Олимпии 5 августа.
Территория горящего отеля в деревне Лалас, недалеко от Олимпии, 5 августа.
Люди несут свои вещи в безопасности во время лесного пожара в лесной зоне к северу от Афин, Греция, 5 августа.
Пожар приближается к Олимпийской академии на переднем плане в Олимпии, Греция, в среду, 4 августа.
Здесь, в районе Фарипопи к северу от Афин, 4 августа видели остатки разрушенного дома.
Зрители наблюдают за дымом от лесных пожаров, охвативших Акрополь в Афинах 4 августа.
Обугленный участок в Мугле, Турция, после лесного пожара во вторник, 3 августа.
Дым и пламя поднимаются над деревней Лимни на греческом острове Эвия в августе.
Пожарные работают во время сжигания дома в районе Адамс к северу от Афин, 3 августа.
Женщина поливает водой голову ребенка из фонтана в Скопье, Северная Македония, поскольку в понедельник, 2 августа, температура достигла более 40 ° C (104 ° F).
Мужчина уводит овец от надвигающегося огня 2 августа в Мугле, Турция.
Люди наблюдают, как 2 августа в деревне Кокертеме, недалеко от Бодрума, Турция, вспыхивает передовой пожар.
Местные жители наблюдают, как вертолет греческой армии Chinook собирает воду для тушения лесного пожара возле деревни Лампери, Греция, в воскресенье, 1 августа.
На гравюре Национальной пожарной команды Италии показан вид с воздуха на пожар в заповеднике Пинета д’Аннунциана в Пескара, Италия, 1 августа.
Мужчина осматривает пожар на пляже Ле Капаннин в сицилийском городе Катания, Италия, в пятницу, 30 июля.
Пожарные борются с сильным лесным пожаром, охватившим курортную зону Средиземноморья на южном побережье Турции недалеко от города Манавгат, в четверг, 29 июля.
Пожарный разговаривает с коллегой во время тушения пожаров в Кольери на итальянском острове Сардиния в понедельник, 26 июля.
Противопожарный вертолет проезжает мимо облака дыма от лесного пожара возле деревни Спатховуни, к юго-западу от Афин, Греция, в пятницу, 23 июля.
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