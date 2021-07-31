Лесные пожары в Турции оставляют дома обугленными и оставляют пепел по мере распространения пожаров

МАНАВГАТ (Рейтер) – Через несколько дней после того, как сильный пожар на юге Турции изгнал его семью из дома, в котором они жили четыре десятилетия, Мехмет Демир вернулся в субботу и обнаружил горящее здание, обугленные вещи и пепел.

Пружины кроватей, лестница, металлические стулья и некоторые кухонные принадлежности были единственными вещами, которые остались узнаваемыми после того, как в этом районе произошли одни из самых сильных пожаров за последние годы, многие из которых все еще горят через четыре дня после того, как они вспыхнули в среду.

Дом Демира, расположенный недалеко от средиземноморского прибрежного города Манавгат, недалеко от популярного туристического курорта Анталия, пострадал от одного из около 100 пожаров, которые, по словам официальных лиц, вспыхнули на этой неделе в южной и западной Турции, где изнуряющая жара и сильные ветры вызвали розжиг пожаров. .

«Огонь распространился по холмам и внезапно усилился», – сказал Демир Рейтер, осматривая обломки своего дома 1982 года. . “

«Это были наши (единственные) сбережения за последние 39-40 лет. Теперь мы с женой остались с одеждой, которую нужно надеть, и мне нечего делать. Вот когда слова не выдерживают».

CNN Turk сообщил, что число погибших от пожаров в субботу увеличилось до шести, так как двое пожарных погибли во время попыток контролировать пожар в Манавгате. Тысячи людей были эвакуированы из своих домов.

Спутниковые снимки показали, что дым от пожаров в Анталии и Мерсине простирается до острова Кипр, примерно в 150 километрах (100 миль) от них.

Лесные пожары распространены на юге Турции в жаркие летние месяцы, но местные власти говорят, что недавние пожары охватили гораздо большую территорию.

READ Бениньо С. Акино III, бывший президент Филиппин, скончался в возрасте 61 года. Пожарный тушит лесной пожар недалеко от города Манавгат, к востоку от курортного города Анталия, Турция, 30 июля 2021 года. REUTERS / Kan Sweetturk Прочитайте больше

По сообщениям радиостанций, в субботу в популярном туристическом городе Бодрум на побережье Эгейского моря вспыхнул новый пожар, и некоторые жилые районы и отели были эвакуированы.

На видеозаписи были видны клубы дыма, поднимающиеся с гор над знаменитыми белыми домами Бодрума, и вертолет, осушающий воду. Пожарные пытаются остановить огонь до того, как он достигнет жилых районов.

В связи со смертоносными волнами тепла, наводнениями и лесными пожарами, происходящими по всему миру, растут призывы к незамедлительным действиям по сокращению выбросов углекислого газа, которые нагревают планету. Прочитайте больше

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сказал, что за последние четыре дня произошло 98 пожаров, из которых 88 находятся под контролем.

Пожары продолжались в южных прибрежных провинциях Адана, Османие, Анталия, Мерсин и в западной прибрежной провинции Мугла, популярном курортном районе для турок и иностранных туристов, из которого на этой неделе были эвакуированы некоторые отели.

По данным метеорологических властей Турции, прогнозы погоды указывают на волны тепла вдоль прибрежных районов Эгейского и Средиземного морей, где ожидается повышение температуры на 4-8 градусов по Цельсию (46,4 по Фаренгейту) по сравнению со средними сезонными значениями.

Ожидается, что на следующей неделе в Анталии ожидается температура от 43 до 47 градусов по Цельсию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время субботнего визита в Манавгат, что все поврежденные дома будут восстановлены, а убытки компенсированы.

Он добавил, что соседние страны Азербайджан, Россия, Украина и Иран направили в пострадавшие районы пожарные самолеты и группы поддержки.

Автор Эзги Эркоюн; Дополнительный репортаж Есима Дикмана в Стамбуле; редактирование Доминика Эванса и Клелии Озил

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