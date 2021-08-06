Лесные пожары достигли электростанции в Турции, что привело к эвакуации

Мугла, Турция.

Мэр Милас Мехмет Токат из основной оппозиционной партии Турции предупредил об опасностях пожара, произошедшего в последние два дня на Кемеркойской электростанции в провинции Мугла. Поздно в среду он сообщил, что завод эвакуирован. По словам местных журналистов, лесные пожары стали причиной эвакуации жителей близлежащего прибрежного района Орена.

Министерство обороны Турции заявило, что эвакуирует людей по морю, когда пожар приблизился к фабрике. Турецкая телекомпания TRT сообщила, что пламя «прыгнуло» на фабрику. Сильные ветры делали пожары непредсказуемыми.

Власти заявили, что на Кемеркой ГРЭС были приняты меры предосторожности и резервуары с водородом опустошены. TRT сообщила, что легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы были удалены. Согласно информации на веб-сайте этой частной электростанции, бурый уголь используется для выработки электроэнергии.

На видео с этого места были видны ярко-оранжевые горящие холмы с энергетическими башнями и пересекающимися линиями на переднем плане. AHBR, проправительственный новостной канал, ведущий прямую трансляцию из района эвакуированной электростанции поздно вечером в среду, сообщил, что пожарные работали внутри охлаждающего оборудования комплекса и тушили искры, чтобы не допустить возгорания. Бригада канала показала сгоревшие водометы.

Когда мэр объявил об эвакуации в Твиттере, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступал в прямом эфире на A Hbr и сказал, что электростанции угрожает возгорание. Он сказал, что три министра были там, чтобы наблюдать за развитием событий, и добавил, что самолеты и вертолеты были там весь день, чтобы тушить пожары.

Но мэр сказал, что поддержка с воздуха приходила нечасто и сосредоточивалась только на пожарах вблизи завода, а не на борьбе с более широкими пожарами в этом районе, которые возникли из-за меняющегося ветра. Ночью поддержка с воздуха была невозможна, и на видеозаписях было видно пламя в районе завода.

Лесные пожары превратились в очередную партизанскую проблему в Турции. Эрдоган обвинил членов оппозиционной партии в «терроре лжи» за то, что они критиковали отсутствие у Турции адекватных средств пожаротушения с воздуха и недостаточную подготовку к крупномасштабным лесным пожарам. Президент сказал, что муниципалитеты также несут ответственность за защиту городов от пожаров и что ответственность лежит не только на центральном правительстве, но мэры говорят, что их даже не призывали координировать кризисы.

Пожарные пытались защитить электростанцию ​​последние два дня. Вместе с полицейскими водометами они боролись с огнем во вторник вечером, в то время как другие спасатели копали траншеи вокруг завода в Кемерком. На видеозаписях из соседнего района Миласа видны обугленные и разрушенные деревья.

Сильная жара, низкая влажность и сильный ветер стали причиной пожаров, в результате которых за последние восемь дней погибли восемь человек и бесчисленное количество животных, а также были уничтожены леса. Жители были вынуждены эвакуировать свои дома и скот, а туристы бежали на лодках и машинах. В прибрежной провинции Мугла, где расположен туристический район Бодрума, в среду продолжились семь пожаров. В Анталии вспыхнули как минимум два пожара и пришлось эвакуировать два квартала.

Официальные лица говорят, что 167 пожаров были взяты под контроль, 16 из которых продолжаются в пяти провинциях. Тысячи пожарных и мирных жителей работали над тушением огня.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал, что еще один пожарный самолет и его сотрудники прибудут из Азербайджана в четверг утром и что 40 пожарных машин отправятся в Турцию, чтобы помочь с пожарами. Он объявил, что четыре зафрахтованных самолета для пожаротушения приземлились, и два самолета прибудут из Израиля в четверг.

Экологические группы и оппозиционные законодатели в Турции также выразили обеспокоенность по поводу того, что леса, уничтоженные пожарами, могут потерять свой охраняемый статус.

В июле парламент Турции принял закон, дающий Министерству туризма полномочия управлять всеми аспектами новых, утвержденных президентом туристических центров, включая леса и казначейские земли, в «общественных интересах», при этом ответственность передается от министерств окружающей среды и лесного хозяйства. Закон гласит, что эти объекты будут выбраны в соответствии с их туристическим потенциалом, с учетом природных, исторических и культурных ценностей страны.

Турецкие официальные лица, в том числе Эрдоган, категорически отвергли предположения о том, что леса находятся под угрозой застройки, и заявили, что горящие леса защищены конституцией и будут восстановлены. Хотя территория, которая была сожжена на прошлой неделе, остается неясной, официальные лица пообещали, что пострадавшие районы не будут перенаправлены на другие цели.

Экологи уже протестовали против выдачи лицензий на добычу некоторых участков леса и пытались помешать компаниям рубить деревья. Они организовали сидячие забастовки по всей Турции.

Отчет Турецкого фонда по борьбе с эрозией почв за 2020 год показал, что 58% лесов Турции имеют лицензию на добычу полезных ископаемых. В нем добавлено, что около 59% территории Муглы, где возникли пожары, предназначены для мин.

Я не смогу увидеть леса, которые нужно пересаживать. «Может быть, мои дети их не увидят», – сказал Решит Явуз, житель Мармариса в провинции Мугла. «Не осталось деревьев. Больше нет места для пожаров».

Волна жары на юге Европы, вызванная горячим воздухом из Северной Африки, привела к лесным пожарам в Средиземном море, в том числе в Италии и Греции. Во вторник температура в Мармарисе достигла рекордно высокого уровня в 45,5 ° C (114 ° F).

Ожидается, что волна жары в Турции и Греции продлится до конца недели.

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Об этом сообщил Билгинсой из Стамбула.