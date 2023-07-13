Лесные пожары и наводнения в России унесли жизни не менее пяти человек

13 июля (Рейтер) — По меньшей мере четыре человека погибли в результате внезапных наводнений на юге России и женщина погибла в результате лесного пожара в Уральском регионе, сообщили в четверг российские официальные лица и государственные СМИ в связи с последними погодными явлениями этого лета.

Местные следователи заявили, что тела четырех человек были обнаружены в прибрежном городе Туапсе и его окрестностях.

Спасатели все еще ищут двух пропавших без вести, в том числе девочку-подростка, в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Проливные дожди в среду вызвали затопление ливневых стоков. Губернатор области Вениамин Кондратив сказал, что за один день выпало в три раза больше среднего месячного количества осадков, что вынудило эвакуировать тех, кто разбил лагерь в близлежащем лесу.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как улицы города превращаются в бурлящие реки коричневой воды, затапливают автомобили и запирают жителей в многоквартирных домах. Местные власти заявили, что многие другие пропали без вести.

В результате лесного пожара в небольшой деревне Шитурика в тысячах километров к северу от Екатеринбурга в Уральском регионе центральной России погибла женщина, сообщают государственные СМИ со ссылкой на местные власти.

Сухая и ветреная погода привела к быстрому распространению лесного пожара в среду, в результате которого сгорел 41 дом, сообщает ТАСС. Еще двое госпитализированы с ожогами.

Этим летом во многих регионах России было объявлено чрезвычайное положение из-за быстро распространяющихся пожаров.

По данным Гринпис России, сезон пожаров 2021 года стал самым масштабным в России: было уничтожено 18,8 млн гектаров леса, что вдвое превышает площадь острова Ирландия.

Местные СМИ сообщили, что на этой неделе экстренные службы продолжали тушить лесные пожары в Якутии, на Дальнем Востоке России, которые начались в начале июля.

Репортаж Reuters Под редакцией Гарета Джонса

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