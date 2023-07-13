Лесные пожары и наводнения унесли жизни не менее трех человек по всей России

По меньшей мере два человека погибли в результате внезапных наводнений на юге России и женщина погибла в результате лесного пожара на Урале, сообщили в четверг государственные информационные агентства в результате последних экстремальных погодных явлений этим летом. Тела молодой женщины и взрослого мужчины были найдены в четверг утром, когда паводковые воды отступили из Туапсе, прибрежного города на Черном море, примерно в 100 километрах (62 мили) от курорта Сочи, сообщает РИА.

Наводнения были вызваны проливными дождями в среду, и ливневые стоки были быстро затоплены. Губернатор района Вениамин Кондратьев сказал, что месячные осадки выпали три раза за один день, что побудило эвакуировать отдыхающих в близлежащий лес. Видео, размещенные в социальных сетях, показали, что улицы города превратились в бурлящие реки коричневой воды, затопляющие автомобили и запирающие жителей в многоквартирных домах. Местные власти заявили, что несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

За тысячи километров в центральном Уральском регионе России лесной пожар охватил небольшую деревню Шайдуриха к северу от Екатеринбурга, в результате чего погибла женщина, сообщают государственные СМИ со ссылкой на местные власти. Агентство ТАСС сообщило, что в среду из-за сухой и ветреной погоды лесные пожары быстро распространились, в результате чего сгорел 41 дом. Она добавила, что еще два человека госпитализированы с ожогами.

Этим летом в ряде регионов России было объявлено чрезвычайное положение из-за стремительно распространяющихся пожаров. Сезон пожаров в 2021 году был самым большим за всю историю наблюдений в России: по данным российского Гринписа, было уничтожено 18,8 млн гектаров леса, что примерно вдвое превышает площадь острова Ирландия.

Местные СМИ сообщили, что на этой неделе экстренные службы продолжают тушить лесные пожары в Якутии, регионе на Дальнем Востоке России, которые начались в начале июля.

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