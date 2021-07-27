Лесные пожары опустошили итальянскую Сардинию, обернувшись “ беспрецедентной катастрофой ”

Около 1000 жителей и туристов были эвакуированы из пострадавших от него районов западной Сардинии. лесные пожары На выходных загорелись леса, пастбища и деревни итальянского острова.

«Это беспрецедентная катастрофа», – сказал губернатор района Кристиан Солинас, имея в виду чрезвычайное положение в воскресенье.

Итальянские власти заявили, что сообщений о погибших или раненых не поступало. Но пожары все еще бушевали в понедельник, когда четыре пожарных самолета из Франции и Греции присоединились к итальянскому флоту пожарных, чтобы помочь справиться с пламенем.

По крайней мере, с начала субботы, когда у леса в деревне Бонакардо вспыхнули лесные пожары. Загорелись 50 000 акров земли. Сотни овец, коз, коров и свиней погибли, попав в ловушку в фермерских домах из-за пожаров, несмотря на усилия спасателей.