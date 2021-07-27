Лесные пожары опустошили итальянскую Сардинию, обернувшись “ беспрецедентной катастрофой ”

Около 1000 жителей и туристов были эвакуированы из пострадавших от него районов западной Сардинии. лесные пожары На выходных загорелись леса, пастбища и деревни итальянского острова.
«Это беспрецедентная катастрофа», – сказал губернатор района Кристиан Солинас, имея в виду чрезвычайное положение в воскресенье.
Итальянские власти заявили, что сообщений о погибших или раненых не поступало. Но пожары все еще бушевали в понедельник, когда четыре пожарных самолета из Франции и Греции присоединились к итальянскому флоту пожарных, чтобы помочь справиться с пламенем.
По крайней мере, с начала субботы, когда у леса в деревне Бонакардо вспыхнули лесные пожары. Загорелись 50 000 акров земли. Сотни овец, коз, коров и свиней погибли, попав в ловушку в фермерских домах из-за пожаров, несмотря на усилия спасателей.
В воскресенье вечером премьер-министр Италии Марио Драги выразил «полную солидарность» с пострадавшими от пожаров и предложил поддержать пожарных, работающих круглосуточно.
На снимках, сделанных итальянскими пожарными, виден толстый слой дыма, пронизывающий многоквартирные дома, склады и сараи, а также пламя, горящее за виллами на берегу моря в Порто-Алаби, популярном туристическом месте, более чем в 25 милях к северу от места возникновения пожаров. .
Пожары вспыхнули на гектарах местных пробковых и дубовых лесов в этом районе. Огонь уничтожил тысячелетнее оливковое дерево, которое было символом деревни Кольери на вершине холма.
«Сегодня утром торс все еще горел», – написала Мария Джованна Кампос, местный археолог на пенсии. в Фейсбуке В минувшее воскресенье были опубликованы фотографии мертвого дерева, его обугленного ствола и свисающих на земле ветвей.
«Туристы с гордостью проинформировали нас о его существовании, но в итоге мы пренебрегли им и оставили его в огне», – сказала она, добавив, что «уборки окрестностей было бы достаточно для защиты и сохранения».
Пока не ясно, что стало причиной пожаров.
Но эксперты заявили, что для предотвращения лесных пожаров необходимо содержать в чистоте леса и пастбища и создавать буферные зоны. Они сказали, что в пострадавших районах Сардинии и в других частях Италии заброшенные земли часто не обслуживаются должным образом, что может способствовать распространению огня.
суровая погода
Летом в засушливой средиземноморской среде Сардинии часто случаются лесные пожары, особенно когда дуют жаркие юго-западные ветры в дни, когда температура достигает 104 градусов по Фаренгейту, как это было в последние несколько дней.
«Это пожары экстраординарных размеров, но, к сожалению, нормальные для сезона и скорости», – сказал Джанфилиппо Мессило, руководитель Координационного департамента по лесным пожарам Италии. «Летние пожары на Сардинии горят каждый год из-за большого количества сухой растительности, сильных ветров и высоких температур. Эти пожары создают свой собственный микроклимат и очень быстро распространяются».
Г-н Мизелло сказал, что в Италии в этом году наблюдается рост лесных пожаров, что случается каждые четыре или пять лет, когда в пустынных районах вырастает достаточно невысоких кустов и кустов, которые могут стать топливом для искры, случайно или намеренно зажженной в результате деятельности человека.
Пожарные заявили, что в Италии было зарегистрировано почти на 13 000 лесных пожаров больше, чем в прошлом году, в основном в южных регионах Апулии, Калабрии и Сицилии.
По словам г-на Мизио, еще 10 лет назад пожары происходили зимой в альпийских регионах, а летом в центральной и южной Италии. Теперь лесные пожары охватили время и пространство, поскольку температура оставалась более высокой до октября, а растительность высохла.
«И эти новые явления связаны с изменением климата, поскольку в Италии, без сомнения, становится все жарче», – сказал г-н Месило.
Пожары, связанные с изменением климата, уничтожили части Западные США и Канада Этим летом из-за сильной жары и засухи растительность высохла.