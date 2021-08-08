Лесные пожары угрожают деревням и горным местам в российской Сибири

МОСКВА – Лесные пожары в огромном Сибирском регионе России в субботу поставили под угрозу десятки деревень и вынудили власти эвакуировать некоторых жителей.

По словам официальных лиц, на северо-востоке Сибири в результате 93 активных лесных пожаров было сожжено более 1,1 миллиона гектаров (2,8 миллиона акров) в Саха-Якутии.

По данным местной оперативной группы, занимающейся чрезвычайной ситуацией, в десятках домов в деревне Биас Куилл вспыхнул пожар, и все жители деревни были эвакуированы.

Пожары также вспыхнули возле сел Кетил Диора, Синск и Едай, а глава местного правительства Андрей Тарасенко заявил, что в настоящее время под угрозой находятся 12 населенных пунктов. Сильный ветер усугубил опасность быстрого распространения пламени.

В селе Сангар аварийные бригады предпринимали срочные меры для защиты находящегося под угрозой топливозаправочного пункта. Сотрудники МЧС приготовились задействовать тяжелый самолет, чтобы потушить пламя.

В России в последние годы зафиксированы высокие температуры, которые многие ученые считают следствием изменения климата. Жаркая погода в сочетании с пренебрежением правилами пожарной безопасности стала причиной увеличения количества пожаров.

Эксперты также винят в ухудшении ситуации с пожарами решение 2007 года о роспуске федеральной авиационной сети, которой было поручено обнаруживать и тушить пожары, а также передать ее активы региональным властям. Этот шаг, который подвергался критике, привел к быстрому упадку сил.

Леса, покрывающие обширные территории России, затрудняют обнаружение новых пожаров.

Президент России Владимир Путин в пятницу сел на вертолет, чтобы пролететь над районом, пострадавшим от лесных пожаров в Челябинской области на Урале. Позже Путин провел встречу с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить ситуацию.

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зеничев сообщил, что в этом году в результате более 11 тысяч лесных пожаров уничтожено более 6 миллионов гектаров (14,8 миллиона акров). В борьбе с лесными пожарами задействовано около 90 000 спасателей.

Глава правительства Якутии Исин Николаев сообщил, что дым от лесных пожаров окутал многие города и села, в том числе Мирный, где размещены тяжелые самолеты пожаротушения. Он сказал, что самолеты были остановлены с 29 июля, что вынуждает власти полагаться на вертолеты и персонал на земле.

«Два с половиной месяца практически не было дождей, аномально жаркая и сухая погода и сильный ветер», – сказал Николаев. «В некоторых районах людей очень беспокоит густой дым».