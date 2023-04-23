Лесорубы завершают сезон победой, а новоприобретенный российский вратарь сохраняет безупречный рекорд

LocalSportsJournal.com

МОСКВА. Если и есть хороший способ завершить долгий и тяжелый проигрышный сезон, то Muskegon Lumberjacks выяснили, как это сделать в субботу: выйти сзади, чтобы обыграть лучшую команду USHL в последней игре сезона.

Маскегон сделал именно это и победил Chicago Steel со счетом 8-5 перед 2376 болельщиками на Trinity Health Arena в субботу.

В то время как «дровосеки» оставили далеко не идеальный лед, новоиспеченный российский голкипер покинул поле с пером в кепке.

Томас Кизеветтер отразил 35 бросков в своем первом стартовом матче USHL с «Дровосеками» и завершил идеальный сезон с безупречным результатом 1-0.

Маскегон поддержал вратаря Удачи, нанеся 30 ударов по стали, и пять игроков набрали много очков.

Победа далась нелегко, так как после первого периода «Дровосек» проигрывали со счетом 2:0, уступив голы Брейди Арнисону из Чикаго и Куинну Финли.

Маскегону удалось забить во втором и третьем периодах, забив все восемь голов.

Истон Янг вышел вперед и начал обходить Маскегон, поставив свою команду на доску в начале второго периода. Менее чем через минуту Майкл Кэллоу сравнял счет.

После того, как Финли из Чикаго забил свой второй гол за ночь и обыграл Маскегона со счетом 3:2, Матвей Гредин из «Дровосеков» снова добился успеха.

Николас Риксен увеличил преимущество Маскегона до 4-3, но Финли из Чикаго вскоре после этого сравнял счет и оформил свой первый хет-трик в сезоне.

Хорхе Вигарас открыл третий период голом за 24 секунды до конца матча. Итан Фредерикс последовал за ним через пять минут, и Маскегон повел 6–4.

Затем Кэллоу забил свой второй гол за ночь, как и Фредерикс по истечении времени, что принесло Маскегону победу.

Джек Харви из Чикаго забил свой 40-й гол в сезоне после трех голов подряд Маскегона в третьем периоде.

Главной звездой Маскегона в тот вечер был Коди Кролл с тремя передачами. Итан Уиткомб и Джастин Соловей сделали результативные передачи в победе. Риксен также набрал два очка с голом и результативной передачей.

Лесорубы закончили сезон на седьмом месте в Восточной конференции с результатом 27-32-3.

Посмотрите несколько фотографий с победы, любезно предоставленных Сондрой Уоркман.