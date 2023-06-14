Лестница западного мира в стороне от Петербургского экономического форума в России

Ежегодный Международный экономический форум в среду в российском Санкт-Петербурге стал главным событием страны для привлечения западных инвесторов, и, на первый взгляд, повестка дня в этом году говорит о том, что вторжение Кремля в Украину мало изменилось.
запланированный Включает групповые темы «Россия как глобальный технологический центр» и «Арктика: территория инвестиционных возможностей и явных путешествий», при этом слово «война» не фигурирует — несмотря на повторяющийся дискурс «развивающихся ситуаций» или «военного» политического кризиса в Европа».
Настоящим признаком того, что война и сопутствующие западные санкции превратили государственный Петербургский международный экономический форум в тень самого себя, является скудное международное присутствие. Крупные торговые партнеры, такие как Китай и Индия, присылают своих представителей, как и небольшое число других азиатских, ближневосточных, африканских и латиноамериканских друзей.
И все же мир по большей части, и особенно западный мир, стоит в стороне. Форум, впервые проведенный в 1997 году, призван представить Западу «современное, технологически продвинутое лицо России», сказал Евгений Надоршин, главный экономист небольшой московской консалтинговой фирмы PF Capital. «Идея форума значительно ухудшилась, потому что у большинства западных инвесторов, которые могли бы прийти сейчас, нет причин приходить».
Поскольку Запад ввел самые жесткие экономические санкции в истории против России в ответ на ее вторжение в соседнюю Украину в феврале 2022 года, президент Владимир В. Путин стремился заверить свою страну в том, что она может стабилизировать свою экономику, развернувшись в сторону Азии.
Президент Франции Эммануэль Макрон г. Давно прошли времена Путина, когда российские олигархи спонсировали вечеринки с обильным шампанским и длинноногими моделями, а топ-менеджеры западных нефтяных компаний резвились с министрами.
Один из самых верных друзей России на Западе, бывший министр иностранных дел Австрии г-н Ожидается, что появятся такие, как Карин Найсль, которая танцевала с Путиным на ее свадьбе, или крайне правый член немецкого парламента Маттиас Моосдорф. Планируется, что они примут участие в дискуссии, посвященной продаже за границу историй об ослаблении западного влияния России.
Объединенные Арабские Эмираты согласились выступить в качестве почетного гостя в этом году, что является ежегодной традицией. На основном заседании, которое может состояться в пятницу, Mr. Вместе с Путиным ожидается появление высокопоставленного чиновника, хотя ОАЭ еще не подтвердили, кем он будет. Приглашенные должны пройти тестирование на коронавирус.
Представитель Кремля Дмитрий С. Песков не назвал имена всех представителей Запада, посещающих Россию, потому что их «съедят заживо», а Россия отказала в удостоверениях некоторым репортерам из так называемых «недружественных стран». .»
Проведение форума с россиянами, во многом из-за ухудшения отношений с Западом, рассматривается как часть стратегии Кремля по отодвиганию войны на второй план.
«Проведение форума — это попытка убедить людей в том, что Россия по-прежнему ведет дела в обычном режиме, что, конечно, является иллюзией», — сказал Клифф Гапсон, президент Eurasia Group, фирмы, занимающейся анализом рисков. .
Это похоже на попытку сделать доллар основной валютой международной торговли. В повестке дня обсуждение некоторых любимых проектов Путина и концепции «технологического суверенитета», устраняющей зависимость от Запада.
По крайней мере, есть упоминания об изменившихся обстоятельствах в России, в том числе обсуждение того факта, что стране запретили участвовать во многих международных спортивных мероприятиях, а повестка дня требует «реформы календаря соревнований». В том, что кажется редким реалистичным намеком на войну, панель обсудит, как российские солдаты, получившие боевые ранения, могут быть реинтегрированы в обычную жизнь.
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