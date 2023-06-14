Лестница западного мира в стороне от Петербургского экономического форума в России

Ежегодный Международный экономический форум в среду в российском Санкт-Петербурге стал главным событием страны для привлечения западных инвесторов, и, на первый взгляд, повестка дня в этом году говорит о том, что вторжение Кремля в Украину мало изменилось.

запланированный Включает групповые темы «Россия как глобальный технологический центр» и «Арктика: территория инвестиционных возможностей и явных путешествий», при этом слово «война» не фигурирует — несмотря на повторяющийся дискурс «развивающихся ситуаций» или «военного» политического кризиса в Европа».

Настоящим признаком того, что война и сопутствующие западные санкции превратили государственный Петербургский международный экономический форум в тень самого себя, является скудное международное присутствие. Крупные торговые партнеры, такие как Китай и Индия, присылают своих представителей, как и небольшое число других азиатских, ближневосточных, африканских и латиноамериканских друзей.

И все же мир по большей части, и особенно западный мир, стоит в стороне. Форум, впервые проведенный в 1997 году, призван представить Западу «современное, технологически продвинутое лицо России», сказал Евгений Надоршин, главный экономист небольшой московской консалтинговой фирмы PF Capital. «Идея форума значительно ухудшилась, потому что у большинства западных инвесторов, которые могли бы прийти сейчас, нет причин приходить».