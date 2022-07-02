Леся Цуренко играет в теннис, чтобы заработать деньги, чтобы помочь Украине

Уимблдон, Англия. Кампания Леси Цуренко на Уимблдоне завершилась в пятницу во время матча, в котором ее голова была в другом месте.
Цуренко, 33-летний ветеран тенниса из Киева, всю неделю смотрел новости из дома и видел, что русские бомбили торговый центр и другие гражданские объекты.
«Они просто пытаются убить как можно больше людей», — сказал Цуренко о российской армии.
С февраля она стала лучше отгонять мысли о российском вторжении в Украину, когда она на теннисном корте, но пятница была плохим днем. Она сказала, что с тех пор, как проснулась, потеряла равновесие, «как будто под ногами не было земли». Когда она подала в суд на немку Джули Нимейер, она заявила, что «не представляет, как играть в теннис».
Совместить постоянные путешествия с физической и умственной работой профессионального тенниса сложно даже для лучших игроков. Для игроков из Украины в эти дни, которые не были дома в течение нескольких месяцев и тратят большую часть своего свободного времени на получение новостей о здоровье и безопасности друзей и семьи дома, проблема является огромной.
Хорошая новость для Цуренко заключается в том, что она обрела полупостоянный дом на севере Италии, в академии, которой руководит знаменитый тренер Риккардо Пьятти. У нее есть квартира. Недавно к ней присоединилась ее сестра Оксана. Так поступил и ее муж Никита Власов, бывший военный, который готов вернуться, как только получит вызов, но на данный момент войскам не нужен человек его уровня.
«У нас нет проблем с людьми», — сказала Цуренко вскоре после своего поражения. «Проблема в тяжелом вооружении».
Цуренко уехала из Украины до начала войны, поэтому технически она не беженка. Недавно ей пришлось пропустить курс, чтобы остаться в Италии и подать документы на разрешение остаться там. Он ждет одобрения. А ее мать, которая живет недалеко от Николаева на юге Украины, не хочет уезжать, несмотря на сильные обстрелы. Там же живет и свекровь ее сестры.
Игра в теннис в Англии в прошлом месяце дала ей передышку. Российским и белорусским игрокам запретили участвовать в Уимблдоне. Зная, насколько популярен президент Владимир Путин в России, Цуренко предположил, что некоторые российские и белорусские игроки, вероятно, поддерживали его. Она сказала, что было бы лучше, если бы вы не столкнулись с ними в раздевалке, хотя она скоро встанет, когда тур WTA переедет из Британии, и они вернутся в бой.
Было много матчей с тех пор, как 24 февраля началась война, когда Цуренко недоумевала, что она вообще делает, играя в теннис. Особняком стоит один матч в Марбелье, Испания. В то утро я увидел фото административного здания в Николаеве с большой дырой в результате ракетного удара. Она не могла выкинуть образ из головы.
Но недавно я обрел ясность. Она всегда играла в теннис, потому что любит эту игру. Состояния, предлагаемые спортом, никогда не мотивировали ее. Теперь они делают.
«Теперь я играю на деньги», — сказала она. «Я хочу заработать так много, чтобы пожертвовать это, — сказала она. — Я чувствую, что это может быть плохого качества, потому что это не имеет ничего общего с теннисом, но это то, во что я играю».
Принимая участие в турнире, Цуренко, которая выиграла четыре титула WTA и заработала более 5 миллионов долларов, в этом году заработала 214 000 долларов. Третий раунд Уимблдона принес ей дополнительные 96 000 долларов. Для 101-го игрока в мире это солидный месяц работы. Она надеется, что этим летом их будет больше.
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