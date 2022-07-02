Леся Цуренко играет в теннис, чтобы заработать деньги, чтобы помочь Украине

Уимблдон, Англия. Кампания Леси Цуренко на Уимблдоне завершилась в пятницу во время матча, в котором ее голова была в другом месте.

Цуренко, 33-летний ветеран тенниса из Киева, всю неделю смотрел новости из дома и видел, что русские бомбили торговый центр и другие гражданские объекты.

«Они просто пытаются убить как можно больше людей», — сказал Цуренко о российской армии.

С февраля она стала лучше отгонять мысли о российском вторжении в Украину, когда она на теннисном корте, но пятница была плохим днем. Она сказала, что с тех пор, как проснулась, потеряла равновесие, «как будто под ногами не было земли». Когда она подала в суд на немку Джули Нимейер, она заявила, что «не представляет, как играть в теннис».