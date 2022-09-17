Летающие музеи, которые можно посетить бесплатно в День музеев Смитсоновского института, 17 сентября

Почти 1000 музеев, зоопарков, научных центров и садов бесплатно откроют свои двери в субботу, 17 сентября, в рамках День музеев – 2022.

Это мероприятие координируется журналом Smithsonian Magazine, и тема этого года «Американский опыт» посвящена широкому спектру выставок искусства, культуры, науки, инноваций и истории по всей стране.

«Мы очень рады, что можем представить День музеев публике в свой 18-й год и еще раз рассказать о многих музеях и культурных учреждениях, которые делают Америку такой особенной», — сказала Эми Уилкинс из Smithsonian Media.

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Вот как это работает: Через Сайт Дня музеевПосетители могут запросить и загрузить один билет по электронной почте. Каждый билет предусматривает общий вход для владельца билета и одного гостя.

В наши дни входная плата в некоторые музеи превышает 30 долларов на человека, посещение музея с бесплатным билетом в День музеев может означать большую экономию. Вы можете посетить любимый музей или исследовать новый, который вызывает ваше любопытство.

Для любителей авиации День музеев — еще один повод посетить музей авиации или космонавтики.

Выберите музей для бесплатного посещения

Стефани Тассони / Музей авиации

Но какой музей вы бы выбрали?

Чтобы найти участвующие музеи в вашем районе, перейдите на Сайт Дня музеев И ищите по почтовому индексу, штату или типу музея.

под «воздух и космосВ списке мы нашли 27 музеев. Но поскольку авиация и космос играют роль в истории многих обществ, вы найдете другие места, где хранятся артефакты, связанные с авиацией или космосом, спрятанные внутри.наук«И»Свидание‘, которые вместе имеют более 500 сайтов-участников.

Если вы найдете интересующий вас музей, сразу же скачайте билет; Некоторые музеи уже распространяют свои собственные билеты.

Ниже приведен пример музеев авиации, участвующих в Дне музеев 2022 года.

Вечнозеленый музей авиации и космонавтики — Макминнвилл, Орегон

Этот музей Это дом легендарной летающей лодки Hughes Sprouse, которая отмечает свое 75-летие.Десятый Юбилей в этом году. Другие самолеты, экспонаты и артефакты включают SR-71 Blackbird, космическую ракету-носитель Titan II (SLV) с оригинальной стартовой комнатой и интерактивный симулятор полета MaxFlight. Обычный вход для взрослых стоит 22 доллара.

Музей авиации Эмпайр Стейт — Гленвилл, Нью-Йорк

В аэропорту округа Скенектади, на территории бывшего летно-испытательного центра General Electric, Этот музей Он предлагает интерпретирующие экспонаты, восстановленные самолеты и крупнейшую в штате авиационную библиотеку. Обычный вход для взрослых стоит 8 долларов.

Музей полетов Frontiers — Даллас, Техас

Вы найдете этот драгоценный камень в юго-восточном углу аэропорта Даллас Лав Филд. музей Он включает в себя два ангарообразных здания, заполненных более чем 40 воздушными и космическими аппаратами, и более 20 выставочных залов, в том числе Галерея Браниффа, выставка золотого века Галерея, посвященная История Юго-Западных авиалиний. Обычный вход для взрослых стоит 12 долларов.

Музей траектории полета и учебный центр в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Как следует из названия, этот недавно реконструированный музей аэропорта расположен в международном аэропорту Лос-Анджелеса. музей Основное внимание уделяется сохранению авиационного и космического наследия Южной Калифорнии. Экспонаты включают костюмы экипажей авиакомпаний, модели самолетов, авиационные памятные вещи и предметы искусства, Галерею космических исследований и Авиационную и космическую библиотеку. Обычный вход для взрослых стоит 5 долларов.

Музей авиации — Сиэтл, Вашингтон

Этот музей Горжусь новым шоу! Студия Уолта Диснея и Вторая мировая война, ретроспектива обширного вклада студии Уолта Диснея в усилия союзников во Второй мировой войне. Крупнейший в мире независимый музей авиации и космонавтики также демонстрирует более 160 самолетов и космических кораблей на территории кампуса площадью 23 акра, который включает в себя шесть зданий и оригинальный завод Boeing Aircraft. Обычный вход для взрослых стоит 25 долларов.

Американский музей космонавтики — Титусвилль, Флорида

сюда Вы найдете экспонаты с частями космического корабля, скафандрами космонавтов и памятными вещами советского космонавта. Набор включает в себя каску Джона Гленна из проекта «Меркурий», севшую на мель ракету, которая чуть не убила Нила Армстронга и Дэйва Скотта в «Джемини VIII», и работающие контроллеры миссии из «Аполлона» и «Шаттла». Обычный вход для взрослых стоит 10 долларов.

Космосфера — Хатчинсон, Канзас

Это Музей Смитсоновского института В нем находится самая большая коллекция российских космических артефактов за пределами Москвы, а также коллекция американских космических артефактов, уступающая только Смитсоновскому национальному музею авиации и космонавтики. В День музеев владельцы билетов получают доступ к Cosmo Kids и Залу Космического музея, в который входят Немецкая галерея, Галерея X-Plane, Галерея холодной войны, Галерея ранних космических полетов, Галерея Аполлона и Галерея опыта астронавтов. Обычный вход для взрослых стоит 26,50 долларов.

Некоторые из других авиационных музеев, участвующих в Дне музеев этого года, включают Музей космической истории Нью-Мексико (Аламогордо), Музей авиации и Зал славы Северной Каролины (Ашеборо), Музей авиации Колледж-Парк (Колледж-Парк, Мэриленд) и Музей авиации. Музей Кентукки (Лексингтон), Музей авиации Тилламук (Тилламук, Орегон) и Музей авиации Перл-Харбор (Гонолулу, Гавайи).

Если вы пропустили бесплатное посещение Музея полетов в День музеев, проверьте веб-сайты музеев в другие дни и программы, когда предлагается бесплатное или льготное посещение.

И если вы скоро направляетесь в Вашингтон, округ Колумбия, проверьте Смитсоновский национальный музей авиации и космонавтики Веб-сайт. После четырехлетнего закрытия и ремонта на 1 миллиард долларов половина зданий на Национальной аллее вновь откроется для публики 14 октября 2022 года. Вход, как всегда, будет бесплатным, но посетителям необходимо будет обеспечить вход вовремя онлайн. билеты до их посещения или воспользоваться Возможность получить билеты в тот же день лично.