Летнее наступление на Украине за утро 27 июня: «Счастливый день»

случайно заметить

восстановить 130 квадратных километров; Ровнобель, девятый демилитаризованный поселок; взятие моста через реку Днепр; Был захвачен стратегический канал за пределами Бахмута; И; Занятые позиции в районе Марьинки восстановлены после 9 лет российской оккупации.

анализ

Президент Зеленский назвал это «счастливым днем» и похвалил успехи Украины на всех фронтах.

Район А. ТО518 / р. Мокри Ялы Ось — граница Запорожской и Донецкой областей

· «Силы обороны вернули Ривнобель под наш контроль. мы движемся вперед» Заместитель министра обороны Ханна Малиар написал в телеграмм. Ровнополю будет 9у Село, которое украинские войска отбили в ходе наступления, а отвоеванная территория расширилась до 130 квадратных километров.

· Пророссийские источники подтвердили потерю Ривнополя и неудавшуюся контратаку русских на Новодаревку.

Б. Область Западное Запорожье

· Министерство обороны России заявило, что российские силы отразили наземные атаки украинских войск возле Ропотыня, к югу от Орехова в западной части Запорожской области, в то время как представители украинских военных заявили, что украинские силы продвинулись в этот район на неустановленные полтора километра.

· Пророссийские источники сообщили, что украинские силы атаковали Ропотный, Каменский, Зербянок и Нестерянку, и заявили, что ситуация будет «сложной».

область С. Бахмут

· В минувшие выходные подразделения украинской пехоты продвинулись на расстояние от 500 до 1000 метров за пределами города Бахмут.

· Командующий Украинской Восточной группой войск генерал-полковник Александр Серский заявил, что украинские войска очистили свою территорию Стратегический российский плацдарм через канал Северский-Донец-Донбасс 8 км от Бахмута.

Другие регионы и виды деятельности, в том числе Херсон, Авдеевка и Марьинка.

· Украинские войска форсировали Днепр и отбили левобережные земли Херсонщины. Согласно пророссийским Telegram-каналам и данным геолокации, которые приводит ISW, Украинские войска захватили село Дачи, напротив города Херсона, у разрушенного Антоновского моста.. Каналы сказали, что копали в этом месте и пытались построить мост.

· Депутат Херсонского областного совета Сергей Халан заявил, что российские силы перебрасывают технику с левобережья Херсонской области в Крым, при этом усиливая мародерство на оккупированных территориях.

· Украинские силы продвинулись на полкилометра и захватили «несколько русских позиций» у села КрасногоровкаВозле Марьинки в Донецкой области, которая уже девять лет находится под контролем России, заявил Валерий Шершин, пресс-атташе Восточного командования Украины.

· По словам официального представителя Национальной гвардии Украины Руслана Музычука, за последнюю неделю количество российских атак на позиции Национальной гвардии Украины на Кобянском и Лиманском фронтах увеличилось более чем в два раза. Срепанский лес.

· Российские силы открыли огонь по селу Новый Комар Донецкого района Волновской области. Сообщается, что один мирный житель был убит, еще один ранен Донецкая областная прокуратура.

· По данным института, российские войска провели ограниченные наземные операции к северо-западу от Сватова и к югу от Кремни.

· По данным Института международных исследований, российские войска провели ограниченные наземные наступления вдоль линии Авдеевка-Донецк.