Летние игры быстро собрали более 3 миллионов долларов на благотворительность.

Летние игры, быстрый благотворительный марафон, который впервые за несколько лет вернулся с личным мероприятием, прошли с 26 июня по 3 июля в Блумингтоне, штат Миннесота. А в конце недели, когда все соревнования были завершены, мероприятие собрало колоссальные 3 миллиона долларов на благотворительность.

Окончательный результат составил 3 021 310,49 долларов США.Все они будут переданы MSF/MSF. Если добавить это к 3,4 миллионам долларов, которые Awesome Games Done Quick собрала ранее в этом году и которые пошли в Фонд предотвращения рака, получается Много Это деньги, которые люди тратят на то, чтобы посмотреть, как участники делают довольно крутые вещи с видеоиграми.

SGDQ 2022 был первым очным мероприятием для GDQ с начала пандемии в начале 2020 года, поэтому было здорово увидеть живую мобилизацию для поддержки/реагирования на все происходящие действия. Если вы не видели ни одного из событий, вот некоторые из основных моментов. Мы начнем с этого Невероятная окарина времени Бег, который, конечно, быстро обыгрывает игру, но делает это тоже Намного больше:

Ocarina of Time TAS от dwangoAC, TASBot, Savestate, Sauraen в 53:05 — Summer Games Done Quick 2022

И вот Покемон Изумруд Запуск, который включает в себя совместную игру для четырех игроков, а также рандомизатор, означает, что каждый раз, когда их покемон повышает уровень, он случайным образом превращается в другого покемона. В результате был полный хаос:

Pokémon Emerald от Keizaron, 360Chrism, Shenaganans, adef в 3:14:04 — Summer Games Done Quick 2022

Это Супер Марио Саншайн Запустите его вверх и вниз, а затем снова поднимитесь, прежде чем он закончится:

Super Mario Sunshine от SB_runs в 2:59:24 — Летние игры быстро закончились 2022 г.

Наконец, вот файл Якудза: Как дракон Бегите, чтобы пройти всю игру за меньшее время, чем вам понадобилось для завершения двух более сложных сражений:

Yakuza: Like a Dragon от Froob в 4:09:52 — Летние игры быстро закончились 2022 г.

Если вы хотите увидеть больше раундов или выбрать один из интересующей вас игры, организаторы У них есть записи каждого на их странице YouTube..