Летние игры быстро собрали более 3 миллионов долларов на благотворительность.

Летние игры, быстрый благотворительный марафон, который впервые за несколько лет вернулся с личным мероприятием, прошли с 26 июня по 3 июля в Блумингтоне, штат Миннесота. А в конце недели, когда все соревнования были завершены, мероприятие собрало колоссальные 3 миллиона долларов на благотворительность.
Окончательный результат составил 3 021 310,49 долларов США.Все они будут переданы MSF/MSF. Если добавить это к 3,4 миллионам долларов, которые Awesome Games Done Quick собрала ранее в этом году и которые пошли в Фонд предотвращения рака, получается Много Это деньги, которые люди тратят на то, чтобы посмотреть, как участники делают довольно крутые вещи с видеоиграми.
SGDQ 2022 был первым очным мероприятием для GDQ с начала пандемии в начале 2020 года, поэтому было здорово увидеть живую мобилизацию для поддержки/реагирования на все происходящие действия. Если вы не видели ни одного из событий, вот некоторые из основных моментов. Мы начнем с этого Невероятная окарина времени Бег, который, конечно, быстро обыгрывает игру, но делает это тоже Намного больше:
И вот Покемон Изумруд Запуск, который включает в себя совместную игру для четырех игроков, а также рандомизатор, означает, что каждый раз, когда их покемон повышает уровень, он случайным образом превращается в другого покемона. В результате был полный хаос:
Это Супер Марио Саншайн Запустите его вверх и вниз, а затем снова поднимитесь, прежде чем он закончится:
Наконец, вот файл Якудза: Как дракон Бегите, чтобы пройти всю игру за меньшее время, чем вам понадобилось для завершения двух более сложных сражений:
Если вы хотите увидеть больше раундов или выбрать один из интересующей вас игры, организаторы У них есть записи каждого на их странице YouTube..
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