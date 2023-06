Летний фестиваль игр и расписание E3 2023, даты и чего ожидать

В этом году E3 была отменена, но это не помешает издателям игр, таким как Sony, Microsoft и Ubisoft, проводить свои собственные цифровые шоу все лето, а постоянно проводимое мероприятие Summer Game Fest от Джеффа Кейли — предоставить достойную альтернативу видеоиграм. трейлер, который можно было бы ожидать от E3.2023.

Хотя Nintendo еще не объявила о каком-либо Nintendo Direct в обычное время для E3, а Sony уже провела презентацию PlayStation Showcase, впереди еще много всего. Вот краткий обзор расписания «не-E3» и Summer Game Fest 2023 до августа. Подробнее о том, когда, где и что издатели планируют показать этим летом.

Фестиваль летних игр — 8 июня.

День разработчиков — 8 июня.

Devolver Direct — 8 июня

Нафи Мубашер — 10 июня

Future Summer Games Show — 10 июня

Xbox Game Show — 11 июня

Starfield Direct — 11 июня

Выставка компьютерных игр — 11 июня

Ubisoft Форвард — 12 июня

Capcom Expo — 12 июня

Саммит Sega Ryu Ga Gotoku Studio — 16 июня

Вечер открытия Gamescom в прямом эфире — 22 августа

Летний фестиваль игр 2023

В четверг, 8 июня, ведущий Джефф Келли представит свой четвертый ежегодный фестиваль Летних игр. В этом году SGF обещает показать ожидаемую игру и первый взгляд, включая первый геймплей Смертельная битва 1 И новый взгляд на Алан Уэйк 2. Учитывая откровенную историю игр Кейли, было бы неудивительно, если бы это была Kojima Productions. Смертельная нить 2 И FromSoftware Armored Core 6: Рубикон стреляет И Элден Ринг: Тень Эрдтри также появился. событие будет В нем представлены игры от более чем 40 издателей и разработчиков.Келли говорит.

Summer Game Fest 2023 транслируется в прямом эфире из Лос-Анджелеса в 12:00 по тихоокеанскому времени / 15:00 по восточному стандартному времени / 21:00 по центральноевропейскому восточному времени, и его можно посмотреть на YouTubeИ дергатьсяИ ТвиттерИ ТИК ТакИ Инстаграми Стим.

День разработчиков: издание Summer Game Festival

Фото: iam8bit/Double Fine Productions

Сразу после Summer Game Fest Double Fine Productions и iam8bit проведут прямую трансляцию Devs Day. Day of the Devs: SGF Edition обещает игры от более чем дюжины независимых разработчиков игр, включая AdHoc Studio, Die Gute Fabrik, Evil Licorice, Geometric Interactive, Heart Machine, iam8bit Presents, Impossible, Land & Sea, Lululu Entertainment, Moonloop Games, Phantom. Coast, Sad Owl Studios, Ship Shop, Studio Psy и Wishes Unlimited.

Девольвер Директ

8 июня Devolver Digital проведет трансляцию Devolver Direct, обещая «представить новый игровой процесс, анонсы и сюрпризы». Он также увидит «возвращение» Вольви, несуществующего до сих пор талисмана эпохи 90-х, который, в настоящей и причудливой манере Devolver, появится в нескольких играх. Ожидайте от Devolver равное количество комедийных и игровых новостей, как всегда.

Devolver Direct 2023 будет транслироваться в прямом эфире в 15:00 по тихоокеанскому времени / 18:00 по восточному поясному времени.

прямая выгода

Wholesome Direct, милое, уютное, красочное и умное игровое шоу, возвращается в субботу, 10 июня, с целым рядом игр для хорошего самочувствия — всего более 70, по словам организаторов.

Вы можете слушать Wholesome Direct на съемочной площадке YouTube И дергаться Каналы в 9:00 PDT / 12:00 EST / 18:00 CEST.

Шоу игр будущего Летнее шоу

Ожидайте более 50 мультиплатформенных игр на летнем шоу 70-Minute Future Games в субботу, 10 июня. Все это будет вестись актерами озвучивания Юрием Ловенталем и Лорой Бэйли — персонажами сериала «Человек-паук» Питером Паркером и Мэри Джейн Уотсон — и их можно будет увидеть на Future Games Show. YouTube канал, GameMe дергаться канал, ФейсбукИ Твиттер.

Xbox игровое шоу

Изображение: Майкрософт

Ожидается, что в воскресенье, 11 июня, Microsoft представит большие пушки, чтобы посмотреть, что будет после ПК с Windows и Xbox Series X. Ожидайте «новых сюрпризов и первых взглядов» от Xbox Game Studios и ее сторонних партнеров. Microsoft заявляет, что выставка Xbox Games Showcase будет посвящена играм для Xbox, ПК и Game Pass.

Игровое шоу Xbox 2023 начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному стандартному времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени и будет транслироваться на Xbox. YouTubeИ дергатьсяИ Фейсбук каналы.

Старфилд Директ

Сразу после Xbox Game Showcase проходит второй поток — Starfield Direct от Bethesda Softworks. Сосредоточиться на звездное поле Он обещает «новый игровой процесс, интервью с разработчиками и закулисную внутреннюю информацию» для ПК с Windows и Xbox Series X.

Посмотреть компьютерные игры

Ребята из PC Gamer вернулись с еще одним игровым шоу для ПК, которое, как вы уже догадались, посвящено грядущим играм для ПК и обновлениям для уже выпущенных игр. В этом году на ярмарке будет представлено более 50 игр, в т.ч. Врата Балдура 3И Фростпанк 2И Дюна: Пробуждениеи новая игра от Klei, студия в тылу не голодай И знак ниндзя.

PC Game Show 2023 будет транслироваться YouTube И дергаться Начало в 13:00 по тихоокеанскому времени / 16:00 по восточному стандартному времени / 22:00 по центральноевропейскому летнему времени 11 июня.

Ubisoft FW

Приготовьтесь к очередному путешествию на Пандору, потому что долгожданная видеоигра Avatar от Ubisoft дебютирует на Ubisoft Forward 2023 в понедельник, 12 июня. Аватар: Границы Пандоры Это будут прямые эфиры Кредо Убийцы МиражИ Команда МоторфестаИ Кредо Убийцы Нексуси что-то загадочное, судя по видео-тизеру выше.

Ubisoft Forward 2023 выходит в эфир 12 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному поясному времени / 19:00 по центральноевропейскому времени.

Галерея Capcom

Capcom проведет новое цифровое мероприятие в понедельник, 12 июня, чтобы продемонстрировать «предстоящие релизы и будущие игры издателя». Capcom заявляет, что Capcom Showcase 2023 продлится около 36 минут. Включает анонсированный в настоящее время модельный ряд компании. Догма Дракона 2И экзопервобытныйИ Призрачный трюк: Призрачный детективИ прагматы — Но мы не удивимся, если выйдет больше контента Resident Evil.

Capcom Showcase 2023 стартует в 15:00 по тихоокеанскому времени / 18:00 по восточному поясному времени 12 июня и будет транслироваться на канале компании на YouTube.

Саммит RGG летом 2023 г.

Студия Sega Ryu Ga Gotoku Studio — люди, которые делают игры Yakuza, Judgment и Like a Dragon — представит краткий обзор следующего в четверг, 15 июня, во время RGG Summit Summer 2023. Издатель Sega говорит, что фанаты Like a Dragon серия может ожидать «обновления о предстоящих играх и усилиях сообщества, [and] обсуждения разработчиков во время прямой трансляции с одновременными английскими субтитрами.Надеюсь, фанаты получат обновление Like Dragon Gaiden: Человек, который очистил свое имяспин-офф, который вернет бывшего главного героя сериала Кадзуму Кирю.

Саммит RGG Summer 2023 будет транслироваться на канале Sega Western. YouTube И дергаться каналы в 20:00 по тихоокеанскому времени / 23:00 по восточному поясному времени 15 июня.

Открытие Gamescom Night Live 2023

Джефф Кейли вернется в Германию и на все стриминговые платформы на Gamescom Opening Night Live 2023 22 августа. Как и на Summer Game Fest, ждите мировых премьер и анонсов крупных игр. Если вы не видели его на SGF 2023 в июне, держите пальцы скрещенными, чтобы все, что ранее было анонсировано на Gamescom, появилось.

Подробности о точном времени трансляции Gamescom ONL 2023 появятся в ближайшее время.

А как насчет Nintendo Direct и Sony State of Play?

Без E3 у Nintendo не будет крупного мероприятия, которое можно было бы связать с выставкой Nintendo Direct. Обычно в отсутствие E3 Nintendo поддерживала меньшую версию своих витрин Nintendo Direct, ориентированную на третьих лиц. В 2020 и 2022 годах Nintendo транслировала Nintendo Direct Mini: Partner Showcases, предоставив большую первую вечеринку, которая будет представлена ​​позже в этом году.

У Nintendo также не так много планов после этого. Пикмин 4 в июле, и, возможно, компания проинформирует владельцев Nintendo Switch о том, чего ожидать этим летом.

Что касается PlayStation, то в мае она провела большую PlayStation Show, но, поскольку осталось показать множество игр, таких как многопользовательская игра Naughty Dog The Last of Us, вполне возможно, что новая прямая трансляция State of Play может состояться позже этим летом или где-то в конце лета. падать.

