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Летняя жара: постоянная жара бьет рекорды и живет

24 июня, 2022
Marfa Fedoroa

От типично холодной российской Арктики до традиционно жаркого американского Юга, участки Северного полушария продолжали пылать палящим зноем, поскольку начало лета было больше похоже на собачьи дни в августе.

В Соединенных Штатах трехзначный тепловой купол колеблется во многих местах с высокой влажностью с запада на восток. В четверг по крайней мере в восьми штатах температура достигла 100 градусов (37,8 градусов по Цельсию), и по крайней мере девять высоких температур были установлены или нарушены, по данным Национальной метеорологической службы, в которой 30 миллионов американцев находятся под каким-либо предупреждением о жаре.

Большое разочарование в четверг произошло после того, как в среду 12 штатов преодолели отметку в 100 градусов, а 21 рекорд был удержан или побит. С 15 июня по меньшей мере 113 автоматических метеостанций установили или побили рекорды высокой температуры. Ученые говорят, что этот ранний хлеб несет в себе все признаки изменения климата.

Легко смотреть на эти цифры и забыть о том жалком состоянии, которое они представляют. Специалист по климату Texas A&M Эндрю Десслер, находившийся в Колледж-Стейшн, сказал, что в четверг температура была зафиксирована на отметке 102 градуса (38,9 градуса по Цельсию). «Те из нас, у кого есть кондиционеры, могут и не страдать физически, но внутри мы заключенные».

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В Мейконе, штат Джорджия, температура поднялась с 64 градусов (17,8 градусов по Цельсию) до 105 (40,6 градусов по Цельсию) всего за девять часов среды. Затем температура достигла пика в четверг и составила 104 (40 ° C), что стало рекордом за день. Даже Миннеаполис достиг 100 в понедельник.

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По словам Марка Чинарда, метеоролога Национальной метеорологической службы из Центра прогнозирования погоды, вполне вероятно, что только Тихоокеанский Северо-Запад и Северо-Восток пережили аномальную жару. В четверг Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Флорида, Аризона и Калифорния поразили не менее 100 штатов. В среду те же штаты набрали 100 баллов, к ним присоединились Северная, Южная Каролина, Кентукки и Теннесси.

Это продолжается», — сказал Шенар. «Прошло больше недели И это будет продолжаться в некоторых аспектах».

Это не только Соединенные Штаты

По словам Максимилиано Эрреры, который отслеживает глобальную температуру, в российском городе Норильске, расположенном за Полярным кругом, в четверг был зарегистрирован самый теплый день за всю историю наблюдений в июне — 89,6 градуса (32 градуса по Цельсию). записи. . В нескольких японских городах были зарегистрированы самые высокие температуры в июне, в том числе 97 градусов (36,1 градуса Цельсия) в Нобиоке, а в Турфане, Китай, было зарегистрировано 114 градусов (46,5 градуса Цельсия). Эррера сказал, что это сумасшествие, что у него нет времени поесть или поспать, он просто следит за разбитыми пластинками и палящей жарой.

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То, что происходит с этой ранней волной тепла, «очень согласуется с тем, что мы ожидаем от постоянно нагревающегося мира», — сказал Виктор Дженчини, профессор метеорологии в Университете Северного Иллинойса.

«Эти температуры наблюдаются при глобальном потеплении всего на 2 градуса по Фаренгейту (1,1 градуса по Цельсию), и мы находимся на пути к увеличению потепления на 4 градуса по Фаренгейту (2,2 градуса по Цельсию) в этом столетии», — сказал Десслер. «Я буквально не могу представить, насколько это было плохо».

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В среду температура достигла 100 градусов, а в городе обычно бывает только одна 100 градусов в день в году, но это происходит намного позже, сказала государственный климатолог Кэти Делоу из Роли, Северная Каролина.

«На юго-востоке США многие не имеют доступа к адекватному или стабильному охлаждению или не могут использовать свои домашние системы охлаждения. Заболеваемость и смертность из-за жары являются одними из самых больших рисков для здоровья населения в меняющемся климате».

По словам Чинарда, к концу недели или в понедельник в некоторых местах, в том числе в северо-центральной части страны, может быть некоторое похолодание. Но ожидается, что температура будет выше нормы «по крайней мере, в начале июля», и он добавил, что все лето, вероятно, будет жарче, чем обычно.

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