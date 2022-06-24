Летняя жара: постоянная жара бьет рекорды и живет

От типично холодной российской Арктики до традиционно жаркого американского Юга, участки Северного полушария продолжали пылать палящим зноем, поскольку начало лета было больше похоже на собачьи дни в августе.

В Соединенных Штатах трехзначный тепловой купол колеблется во многих местах с высокой влажностью с запада на восток. В четверг по крайней мере в восьми штатах температура достигла 100 градусов (37,8 градусов по Цельсию), и по крайней мере девять высоких температур были установлены или нарушены, по данным Национальной метеорологической службы, в которой 30 миллионов американцев находятся под каким-либо предупреждением о жаре.

Большое разочарование в четверг произошло после того, как в среду 12 штатов преодолели отметку в 100 градусов, а 21 рекорд был удержан или побит. С 15 июня по меньшей мере 113 автоматических метеостанций установили или побили рекорды высокой температуры. Ученые говорят, что этот ранний хлеб несет в себе все признаки изменения климата.

Легко смотреть на эти цифры и забыть о том жалком состоянии, которое они представляют. Специалист по климату Texas A&M Эндрю Десслер, находившийся в Колледж-Стейшн, сказал, что в четверг температура была зафиксирована на отметке 102 градуса (38,9 градуса по Цельсию). «Те из нас, у кого есть кондиционеры, могут и не страдать физически, но внутри мы заключенные».

После трех смертей Чикаго изменил правила использования холодильников .

В Мейконе, штат Джорджия, температура поднялась с 64 градусов (17,8 градусов по Цельсию) до 105 (40,6 градусов по Цельсию) всего за девять часов среды. Затем температура достигла пика в четверг и составила 104 (40 ° C), что стало рекордом за день. Даже Миннеаполис достиг 100 в понедельник.

По словам Марка Чинарда, метеоролога Национальной метеорологической службы из Центра прогнозирования погоды, вполне вероятно, что только Тихоокеанский Северо-Запад и Северо-Восток пережили аномальную жару. В четверг Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия, Флорида, Аризона и Калифорния поразили не менее 100 штатов. В среду те же штаты набрали 100 баллов, к ним присоединились Северная, Южная Каролина, Кентукки и Теннесси.

Это продолжается», — сказал Шенар. «Прошло больше недели И это будет продолжаться в некоторых аспектах».

Это не только Соединенные Штаты

По словам Максимилиано Эрреры, который отслеживает глобальную температуру, в российском городе Норильске, расположенном за Полярным кругом, в четверг был зарегистрирован самый теплый день за всю историю наблюдений в июне — 89,6 градуса (32 градуса по Цельсию). записи. . В нескольких японских городах были зарегистрированы самые высокие температуры в июне, в том числе 97 градусов (36,1 градуса Цельсия) в Нобиоке, а в Турфане, Китай, было зарегистрировано 114 градусов (46,5 градуса Цельсия). Эррера сказал, что это сумасшествие, что у него нет времени поесть или поспать, он просто следит за разбитыми пластинками и палящей жарой.

Европейская жара Это также вызвало проблемы с пожарами в Германии и Испании. .

То, что происходит с этой ранней волной тепла, «очень согласуется с тем, что мы ожидаем от постоянно нагревающегося мира», — сказал Виктор Дженчини, профессор метеорологии в Университете Северного Иллинойса.

«Эти температуры наблюдаются при глобальном потеплении всего на 2 градуса по Фаренгейту (1,1 градуса по Цельсию), и мы находимся на пути к увеличению потепления на 4 градуса по Фаренгейту (2,2 градуса по Цельсию) в этом столетии», — сказал Десслер. «Я буквально не могу представить, насколько это было плохо».

В среду температура достигла 100 градусов, а в городе обычно бывает только одна 100 градусов в день в году, но это происходит намного позже, сказала государственный климатолог Кэти Делоу из Роли, Северная Каролина.

«На юго-востоке США многие не имеют доступа к адекватному или стабильному охлаждению или не могут использовать свои домашние системы охлаждения. Заболеваемость и смертность из-за жары являются одними из самых больших рисков для здоровья населения в меняющемся климате».

По словам Чинарда, к концу недели или в понедельник в некоторых местах, в том числе в северо-центральной части страны, может быть некоторое похолодание. Но ожидается, что температура будет выше нормы «по крайней мере, в начале июля», и он добавил, что все лето, вероятно, будет жарче, чем обычно.

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