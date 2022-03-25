Летом Германия вдвое сократит импорт российской нефти Новости войны России и Украины

Германия объявила о планах вдвое сократить импорт российской нефти летом (начало июня), поскольку западные страны стремятся разорвать экономические связи с Москвой в наказание за оккупацию Украины.

До начала войны 24 февраля одна треть импорта нефти в Германию приходилась на Россию, 45 процентов ее закупок угля и 55 процентов импорта газа.

«За последние несколько недель мы приложили серьезные усилия со всеми компаниями, участвующими в сокращении импорта ископаемого топлива из России и расширении нашей базы поставок», — заявил журналистам в Берлине министр экономики Роберт Хебек. В крупнейшую экономику Европы.

Помимо сокращения импорта нефти, Германия надеется полностью отказаться от российского угля летом или осенью этого года.

Однако Хабеб подчеркнул важность импорта газа и ожидает, что Германия в значительной степени исключит себя из поставок из России только к середине 2024 года.

«Достигнуты первые важные вехи, чтобы освободить нас от тисков российского импорта», — добавил Хебек, добавив, что на этой неделе он согласовал соглашения со странами Персидского залива о поставках водорода и сжиженного природного газа (СПГ).

Его комментарии прозвучали, когда Соединенные Штаты и Европейский союз объявили о создании целевой группы, призванной ограничить зависимость Европы от энергоносителей России.

В соответствии с соглашением ЕС будет работать с партнерами, чтобы к 2022 году обеспечить дополнительные 15 млрд кубометров СПГ. Европейская комиссия будет работать со странами-членами ЕС, чтобы обеспечить потребность США в сжиженном природном газе не менее чем на 50 миллиардов кубометров. Один год, по данным Белого дома.

«Слишком рано» для запрета

Вторжение по приказу президента России Владимира Путина вызвало перестановки на ключевых постах в политике Германии в области энергетики, экономики и безопасности.

Правительство Германии заморозило газопровод «Северный поток — 2», объединило усилия с союзниками для введения санкций против России и пообещало значительно увеличить расходы на оборону, отменив санкции на экспорт оружия в зоны конфликта, чтобы помочь Украине.

Однако он выступает против полного прекращения импорта энергоносителей в Россию, предупреждая, что зимний дефицит может привести к инфляции и создать потенциальную нестабильность.

Ранее в среду Путин повысил тарифы на газ в рублях, заявив, что Германия нарушает соглашения.

Хебек сказал, что «слишком рано» для полного энергетического эмбарго, но сказал, что «каждая приостановленная сделка вредит Путину».

Он имел в виду компании с российскими поставщиками, поскольку призывы к энергетическому эмбарго участились.

В результате смены контракта поставки нефти из России уже сократились на 25%, вдвое в середине года и, как ожидается, полностью иссякнут к концу года. Точно так же энергетические компании обменялись контрактами на добычу российского угля.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в министерстве заявил в пятницу: «Несмотря на прогресс, немедленное эмбарго будет иметь гораздо более серьезные экономические и социальные последствия».

Газета добавила, что чиновники министерства «предпочли» три плавучих терминала СПГ.

«Правительство Германии в настоящее время изучает потенциальные участки в Северном и Балтийском морях, которые можно было бы использовать в краткосрочной перспективе — в некоторых случаях уже зимой 2022/23 года», — говорится в сообщении.