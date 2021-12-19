Ле-Ман — легендарный враг России | Philstar.com

МАНИЛА, Филиппины. Филиппинец Стивен Ломан исключил свои сильные намерения по поводу титула, когда нокаутировал российского ветерана Юсупа Саадулаева в первом раунде в своем первом рекламном выступлении на ONE: Winter Warriors II на крытом стадионе в Сигапоре в пятницу.

Ле-Ман, бывший игрок легчайшего веса Valiant Fighting Union, нанес удар прямо слева в челюсть Саадулаева, отправив последнего в пластину, и закрепил захватывающую победу нокаутом на 4:09 минуте первого раунда.

Девятая победа Ле-Мана подряд и 15-е место в общем зачете с двумя поражениями позволили ему по праву претендовать на титул в первом дивизионе.

Саадулаев, третий в весовой категории Bantamage, опустился до 20-6-1.

Другой игрок из Филиппин, Джанло Марк Сангиао, дебютировал в ONE с треском после того, как вынудил Пола Лумихи из Индонезии воспользоваться 1:41 минутой первого раунда легкого поединка.

Это была четвертая победа подряд для 19-летнего Саньцзяо, но последняя была настолько особенной, что он выиграл ее на более крупном этапе.

Две победы были компенсированы поражением наилегчайшего веса Дэнни Кинджада, единогласно проигравшего Кайрату Ахмедову из Казахстана, и легчайшего Кевина Биллингона, которого нокаутировал во втором раунде южанин Квон Вон Иль. Корея.