Ле Пен идет вслед за Макроном на президентских выборах во Франции

Нынешний Макрон лидирует в опросах, но к ней приближается Ле Пен

Голосование заканчивается, и время голосования заканчивается в 18:00 по Гринвичу.

Явка избирателей в полдень составляет 25,5% по сравнению с 28,5% в 2017 году.

ПАРИЖ (Рейтер) — В воскресенье избиратели по всей Франции проголосовали в первом туре президентских выборов, где ультраправый кандидат Марин Ле Пен неожиданно поставила под угрозу надежды президента Эммануэля Макрона на переизбрание.

Поскольку неопределившиеся избиратели являются таким важным вопросом в напряженной гонке, явка к полудню (10:00 по Гринвичу) оценивается в 25,5% по сравнению с 28,5% в то же время в 2017 году.

Кабины для голосования закрываются в 20:00 (18:00 по Гринвичу), когда будут опубликованы первые обычно достоверные результаты голосования. Опросы общественного мнения, опубликованные до прекращения кампании, показали, что наиболее вероятным исходом был второй тур 24 апреля между Макроном и Ле Пен.

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Еще несколько недель назад опросы указывали на легкую победу центристского сторонника ЕС Макрона, подкрепленную его активной дипломатией в отношении Украины, сильным восстановлением экономики и ослаблением раздробленной оппозиции.

«Я думаю, что сегодня он единственный человек, у которого хватило смелости… построить Францию ​​завтрашнего дня», — сказала 47-летняя Армель Савидан, менеджер по персоналу, после того, как проголосовала за Макрона в Париже.

Но позднее вступление Макрона в предвыборную кампанию, когда его сторонники сочли разочаровывающим лишь один значительный отскок, и его сосредоточенность на непопулярных планах повышения пенсионного возраста ослабили его рейтинги наряду с резкой инфляцией.

Напротив, 53-летняя Ле Пен, выступающая против иммиграции, была поддержана многомесячным вниманием к стоимости жизни и ослаблением поддержки ее крайне правого соперника Эрика Земмура.

«Мы всегда знали о наших взглядах на иммиграцию, но сейчас мы говорим о социальных проблемах в этой стране», — сказал Стив Брюа, мэр партии «Национальное объединение Ле Пен» в городке Энен на севере Франции. Бомонт.

Рост цен на топливо и продукты питания, вызванный войной в Украине, является насущной проблемой для многих избирателей.

Люди проходят мимо официальных предвыборных плакатов кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен, лидера ультраправой партии «Национальное объединение», и президента Франции Эммануэля Макрона, кандидата на переизбрание, размещенных на рекламных щитах в Париже, Франция, 4 апреля 2022 года. REUTERS /Гонсало Фуэнтес/Фото из файла Прочитайте больше

В центральной деревне Ла-Виллеттель Дельфин Бойер, 39-летняя помощница по уходу за детьми, которая голосовала за правоцентристского кандидата Валери Пекресс, сказала, что покупательная способность вызывает беспокойство, наряду с ощущением, что «никто не присматривает за нами в сельской местности». .»

Риски управления Макроном

В последних опросах Макрон по-прежнему лидировал в первом туре и выиграл второй тур. Но они также показали, что Ле Пен сокращает разрыв, и некоторые полагают, что это находится в пределах погрешности.

44-летний Макрон, занимающий этот пост с 2017 года, провел последние дни предвыборной кампании, пытаясь дать понять, что платформа Ле Пен не изменилась, несмотря на попытки смягчить ее имидж и имидж партии «Национальное объединение».

В Севре, недалеко от Парижа, 58-летний авиационный инженер Жак Поджо сказал, что, хотя пять лет назад он поддерживал Макрона, теперь он проголосовал за крайне левого Жана-Люка Меланшона, потому что он был разочарован «слишком правыми сигналами» Макрона. «

Меланшон занял третье место в опросах, и его кампания призвала левых избирателей всех мастей помочь ему во втором туре.

Макрон был избран в 2017 году на центристской платформе ни левых, ни правых, но его экономическая политика и политика безопасности отклонились вправо.

Предполагая, что Макрон и Ле Пен баллотируются, у президента возникает проблема: несколько избирателей левого толка заявили социологам, что, в отличие от 2017 года, они не будут голосовать за Макрона во втором туре только для того, чтобы удержать Ле Пен от власти.

В Бобиньи недалеко от Парижа Алекс Талькон, 52-летний техник по обслуживанию, сказал, что голосовал за Меланшона в воскресенье и выберет Ле Пен во втором туре против Макрона, потому что «нам нужно попробовать что-то еще».

Обновленная оценка явки на 17:00 даст дополнительное указание на мобилизацию избирателей до закрытия выборов в 20:00.

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(Репортаж Хайди Плосев, Джосса Тромбеза, МакКинни Прайс и Джонатана ван дер Ворорта в Париже, Джульетты Жабекейро в «Ла Виллеттель» и Мимозы Спенсер в «Севере» и Микаэлы Кабрера в «Энен Бомон» и Лили Фарауди в «Бобиньи»; сценарий Ингрид Меландер и Джос Тромбес; редактирование Фрэнсис Керри, Ангус Макмандро и Энн Дрю Которн

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