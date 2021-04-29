Либеральным демократиям все еще нужно действовать в защиту свободного мира

Мы не слышали термин «свободный мир» в течение некоторого времени, и мы определенно не слышали, чтобы президента США называли «лидером свободного мира», пока Дональд Трамп находился у власти. Но когда я рос в 1950-х и 1960-х, эти термины были обычным явлением в дебатах о международной политике, и, хотя они вышли из употребления, сегодня они не менее важны.

В конце Второй мировой войны европейские демократии, Северная Америка и другие демократии осознали, что они столкнулись с военной и политической угрозой своему бывшему союзнику, сталинскому Советскому Союзу. Они кратко охарактеризовали себя как «Запад». Американский дипломат Джордж Кеннан использовал это слово в своей знаменитой книге 1946 года «Длинная телеграмма» из Москвы, в которой он обрисовал фундаментальный вызов нашей свободе и образу жизни, исходящий от системы, чье видение реальности противоречит видению открытого капитализма. Сообщества.

Термин «свободный мир» использовался слишком часто. Иногда в него входили несвободные государства – например, некоторыми странами Средиземноморья управляли неизбираемые генералы – а иногда они выполняли пропагандистскую функцию: как кто-то может выступать против свободы? Но эта концепция была полезным способом определить сотрудничество стран, которые были в значительной степени либеральными демократиями, с социальной рыночной экономикой.

В этих штатах были правительства, граждане которых могли заменить их на мирных и справедливых выборах. Политическое большинство ограничивалось уважением взглядов меньшинств. Эти общества имели конституционные системы сдержек и противовесов, верховенство закона и позволяли – и даже поощряли – свободу прессы, расследований, религии и инакомыслия. Более того, они вступали в союзы, не были порабощены большими соседями и хулиганами.

Безусловно, эти демократии были далеки от совершенства. Они совершали ошибки и временами не соответствовали своим стандартам и ценностям (хотя обычно они знали, когда они это делают). Но согласно их концепции управления закон служит людям, а не наоборот. Горожане не боялись стука в дверь глубокой ночью, и процветание росло и распространялось – хотя и не всегда так широко, как хотелось бы.

Признанным лидером этой коалиции наций, разделяющих принципы, был президент США. Соединенные Штаты сыграли решающую роль в победе над фашизмом, нацизмом и жестоким национализмом, после чего они приступили к построению основанного на правилах международного порядка, которому все подчиняются и в котором все могут мирно процветать. Когда в 1989 году пала Берлинская стена, либеральные демократии пришли к общему мнению, что крах советского коммунизма означал его победу – свободный мир.

Однако сегодня либеральные демократии снова сталкиваются с огромными проблемами в защите своих ценностей и восстановлении мирового порядка, который Россия и Китай (с их растущей экономикой) добросовестно принимают и при котором они будут управлять своими отношениями с другими. Как должны те из нас, кто живет в открытых обществах и хочет, чтобы они и их ценности выжили, отстаивать свободный мир сегодня?

Мы можем начать с того, что вспомним некоторые письма в телеграмме Кеннана его политическим хозяевам в Вашингтоне. Америка должна «создать и представить другим странам более позитивный и конструктивный образ». [the] «Такой мир, который мы хотели бы видеть, – сказал Кеннан. – Мы должны быть смелыми и самоуверенными, чтобы придерживаться наших собственных методов и представлений о человеческом обществе».

Теперь это одна из многих проблем, стоящих перед президентом США Джо Байденом. Трамп был злобным коммерческим националистом, не верившим ни в союзников, ни во всеобщие права человека. Правильно подчеркивая некоторые из худших форм поведения Китая, он презирал традиционных друзей Америки, в значительной степени игнорировал жестокость России и не смог представить какое-либо видение свободы и демократии для мобилизации поддерживающего международного мнения.

Для Байдена глобальная повестка дня начинается дома: победа над пандемией коронавируса, спасение экономики США, устранение этнических разногласий и восстановление порядочности, достоинства и ответственности американских публичных дебатов. Он уже сказал миру, что готов работать с Китаем и даже с Россией, чтобы попытаться решить глобальные проблемы, такие как изменение климата, но не с США, играющими роль просителя. Администрация Байдена могла бы сотрудничать с другими развитыми странами в рамках свободного альянса для обеспечения вакцинами от коронавируса более бедным частям мира и оказания им помощи в области устойчивого развития, вместо того, чтобы обременять их огромными долгами для финансирования сомнительных проектов, таких как Китай. Действие. Эти страны должны дать понять, что они хотят бороться с неравенством и справедливо для всех применять глобальный свод правил по торговле и правам человека.

Более того, либеральные демократии должны обеспечивать экономическую защиту и защиту для тех, над кем издеваются и угрожают со стороны Китая или России. Свободу следует рассматривать как универсальную. Мы должны препятствовать тому, чтобы отдельные государства принуждали их к действиям, которые явно наносят ущерб их собственным интересам.

Лучший способ защитить либеральную демократию – это применять ее дома и за рубежом с «мужеством и уверенностью в себе», которые продвигал Кеннан.

Это также лучший способ обеспечить выживание нашей концепции свободы человека. И она выживет.

Крис Паттен – бывший британский губернатор Гонконга, бывший комиссар Европейского союза по иностранным делам и нынешний канцлер Оксфордского университета.

© 2021 / Project Syndicate