Ливан получил спутниковые снимки бомбардировки Бейрута из России

Министр иностранных дел Ливана говорит, что Россия предоставила спутниковые снимки порта Бейрута накануне разрушительных бомбардировок прошлого года, которые могут помочь выяснить, что произошло.

Абдулла Бухаб прибыл в Москву. Об этом он заявил после встречи с премьер-министром России Сергеем Лавровым.

«Мы очень признательны за спутниковые снимки взрыва в гавани Бейрута 4 августа 2020 года, которые мы передадим судебной системе Ливана.

Российское космическое агентство Роскосмос заявило, что предоставит спутниковые снимки по запросу президента Ливана Майкла Ауна.

Лавров надеется, что фотографии помогут расследованию.

Он говорит, что на фотографиях изображен порт Бейрута до взрыва и сцена после взрыва.

«Эксперты Роскосмоса должны помочь экспертам выяснить, что произошло, исходя из характера разрушений», — говорит Лавров.

«Мы надеемся, что ливанские эксперты, возможно, с помощью иностранных коллег, решат этот вопрос, который стал для Ливана серьезным политическим раздражением», — говорит он. «Мы хотим помочь решить эту проблему как можно скорее».

Приблизительно 3000 тонн аммиачной селитры — самого взрывчатого вещества, используемого в удобрениях — в течение многих лет неправильно хранились в порту Бейрута. 4 августа 2020 года навоз загорелся и разрушил часть города, в результате чего более 216 человек погибли и более 6000 получили ранения.

Его описывают как один из худших неядерных взрывов в мире. Но более чем через год до сих пор неизвестно, что стало причиной первоначального пожара, вызвавшего взрыв, кто отвечал за хранение припасов в порту и почему это было так долго.