Все новости и слухи из пятничных газет…

Daily Mirror

«Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамаля Мусиялы.

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что летом его клуб обсуждал возможность подписания контракта со звездой «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, но решил не двигаться дальше.

Говорят, что Эрлинг Хааланд зарабатывает всего 900 000 фунтов стерлингов в неделю в «Манчестер Сити».

Дейли Телеграф

«Борнмут» собирается объявить о продаже клуба американскому инвестору Биллу Фоули примерно за 120 миллионов фунтов стерлингов. В четверг 77-летний футболист проведет в Дорсете тренировку первой команды, прежде чем договориться с российско-британским бизнесменом Максимом Деминым. .

Всеанглийский клуб погрузился в смятение из-за ухода трех топ-менеджеров и шага председателя Яна Хьюитта после неоднозначного решения запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне в этом году.

Эдди Джонсу, возможно, придется провести еще одну смену персонала в Англии в преддверии чемпионата мира в следующем году с Энтони Зибольдом, его тренером по защите, связанным с высокопоставленной должностью в австралийской лиге регби.

солнце

В сообщениях говорится, что «Галатасарай» может предложить Криштиану Роналду выход из «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что Н’Голо Канте неожиданно предложили перейти в «Арсенал» или «Тоттенхэм».

ежедневное выражение

Матч Лиги Европы между «Мальмё» и «Унион Берлин» был отложен из-за мощного взрыва, прогремевшего в нескольких метрах от поля. Проблемы начали возникать на трибунах, когда болельщики бросали на поле предметы и огненные ракеты, что побудило судью приостановить игру и удалить игроков с поля в четверг вечером в Швеции.

Исполнительный директор клуба дал понять, что «Ливерпуль» смягчит финансовые проблемы, с которыми он сталкивается из-за потенциальной неудачи в попадании в Лигу чемпионов, продолжая свое развитие за пределами поля. Билли Хоган заявил, что у руководства клуба есть планы на случай, если команде Юргена Клоппа не удастся завершить сезон в четверке лучших в Премьер-лиге.

раз

Англия отправится на чемпионат мира без побед в последних шести матчах и официально столкнется с самой сложной группой турнира.

Рестораторы Манчестера раскритиковали «абсурдные» заявления жены футболиста о том, что в заведениях города подают только «ужасную» и «замороженную» еду.

независимый

Трево Чалоба считает, что Рис Джеймс мог бы стать лучшим правым защитником в мире.

Английские игроки объединятся с Соединенными Штатами, чтобы продемонстрировать солидарность с жертвами скандала о злоупотреблениях в преддверии продажи всех международных игроков в пятницу вечером на «Уэмбли».

Пеп Гвардиола считает, что великолепие Эрлинга Холанда позволяет еще одному атакующему «оружию» в лице Хулиана Альвареса тихо и эффективно обосноваться в «Манчестер Сити».

ежедневная почта

Подъем колена на чемпионате мира по-прежнему пользуется значительной поддержкой в ​​сборной Англии, несмотря на то, что игроки не делают этого впервые за два года перед матчами Лиги наций в прошлом месяце.

ежедневная звезда

Говорят, что Криштиану Роналду не входит в группу лидеров, сформированную в «Манчестер Юнайтед».

ежедневник

Рейнджеры намерены наградить восходящую звезду Адама Дивайна новым контрактом.

Мэтт О’Рейли настаивает на том, что «Селтик» должен быстро научиться быть жестким и убить Лигу чемпионов.

шотландское солнце

Согласно отчету, «Арсенал» лидирует в погоне за «Рейнджерс» за молодым Джеком Уайли.