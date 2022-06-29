Лив Парнас, бывшая помощница Джулиани, обвинена в мошенничестве

НЬЮ-ЙОРК. Лев Парнас, бывший помощник Руди Джулиани, в среду был приговорен к 20 месяцам тюремного заключения за мошенничество с инвесторами подставной компании и незаконные пожертвования политическим кандидатам в США от имени российского бизнесмена. Парнас был признан виновным в суде по обвинению в финансировании избирательной кампании в прошлом году и отдельно признал себя виновным в краже инвестиционных средств, предназначенных для уже не существующей коммерческой организации, называемой залоговым мошенничеством.

Он лично заработал 2 миллиона долларов.

Парнас был связан с Джулиани, когда работал от имени президента Дональда Трампа, чтобы получить информацию, уличающую Джо Байдена и его сына Хантера в Украине перед выборами 2020 года.

Хотя федеральная прокуратура Нью-Йорка расследовала дела Джулиани о его делах в Украине в тот период, ему не было предъявлено обвинение.

Парнас и еще один человек, Игорь Фроман, обсуждались на первом судебном процессе по импичменту Трампа, который был посвящен предполагаемой кампании президента по оказанию давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью объявить о расследовании дела Байдена.

Республиканское большинство в Сенате очистило Трампа от любых правонарушений.

Это развивающаяся история. Он будет обновлен.