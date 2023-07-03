Украинские солдаты патрулируют контрольно-пропускной пункт в Киеве в феврале 2022 года.

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Лив Шрайбер присоединился к нам, чтобы озвучить документальный фильм с рабочим названием Вопреки всему: провал российского блицкрига, О первых месяцах вторжения в Украину.

Фильм от организации украинских продюсеров и независимого продюсера Gingers Media рассказывает о первоначальном разрушении Украины российскими вооруженными силами. Режиссер Артем Литвиненко, снявший сериал Netflix «Украина». обоняние.

Роман Шрайбера Убить всех врагов Это часть его постоянных усилий по сбору средств для Украины. Игорь Сторчак, исполнительный продюсер документального фильма, сказал, что Шрайбер не думал об оплате, когда присоединялся к проекту.

«Он попросил, чтобы можно было отсканировать Убить всех врагов Для сбора средств, чтобы помочь моей стране и ее народу. Это глубоко затронуло всех нас, режиссера и продюсеров, потому что это означает, что наши ценности разделяют миллионы людей по всему миру. «Это дает нам надежду», — сказал Сторчак в своем заявлении.

Шрайбер также стал соучредителем BlueCheck Ukraine, инициативы по направлению критической финансовой поддержки украинским группам помощи. Директор Литвиненко добавил, что Шрайбер недавно посетил Киев, чтобы стать свидетелем разрушения города от рук вторгшихся российских войск.

Он прекрасно понимает, что о нем говорят. Лейф старался оставаться беспристрастным в своем повествовании и воздерживаться от навязывания зрителю собственных чувств. Он также участвовал в корректировке сценария, чтобы сделать его более динамичным и понятным для англоязычной аудитории», — добавил Литвиненко в своем заявлении.

Для Шрайбера, который родился в Соединенных Штатах, но имеет семейные связи с Украиной, роман, записанный на нью-йоркской студии Mirrorton Studios, нацелен на простую хронологию завоеваний. «Трудно поверить, что мы когда-либо снова увидим подобную наземную войну в нашей жизни, поэтому наблюдение за ее развитием в ярких деталях является бесценным напоминанием о хрупкости нашей демократии и жестокости, с которой защищались украинцы», — сказал Шрайбер. в заявлении.

Шрайбер был режиссером и соавтором сценария фильма 2005 года. Все горитна котором изображен молодой американский еврей, ищущий тех, кто спас его деда в украинском селе во время Второй мировой войны.

Съемочная группа позади Убить всех врагов Поговорите с выжившими после продолжающегося вторжения русских в Киев и другие украинские города, такие как Гостомель, Ирпень и Мощунь. Документальный фильм, который сейчас находится на завершающей стадии постпродакшна, должен быть выпущен в 2023 году.

Организация украинских продюсеров уже выпустила другие фильмы о взволнованной Украине, в т.ч. Мариуполь: надежда не потерянаИ Девять жизнейИ Хоупбанхоф. Берлин И Скучаю по дому.