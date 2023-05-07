Лига арабских государств вновь принимает Сирию с нормализацией отношений с Асадом

Сирия отстранена от участия в лиге с 2011 года.

Некоторые страны добивались условий возвращения Сирии

Сирия до сих пор находится под западными санкциями

КАИР (Рейтер) — Лига арабских государств вновь вошла в Сирию после более чем десятилетнего перерыва в воскресенье, активизировав региональные усилия по нормализации отношений с президентом Башаром Асадом.

В резолюции говорилось, что Сирия может немедленно возобновить свое участие в заседаниях Лиги арабских государств, при этом призывая к урегулированию кризиса, возникшего в результате гражданской войны в Сирии, включая перемещение беженцев в соседние страны и контрабанду наркотиков по всему региону.

В то время как арабские страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, настаивают на реабилитации Сирии и Асада, другие, включая Катар, по-прежнему выступают против полной нормализации без политического решения сирийского конфликта.

Некоторые стремились поставить условия для возвращения Сирии, поскольку министр иностранных дел Иордании заявил на прошлой неделе, что реадмиссия Лигой арабских государств Сирии, которая все еще находится под западными санкциями, станет лишь началом «очень долгого и трудного процесса».

«Возвращение Сирии к нормальной жизни не означает нормализации отношений между арабскими странами и Сирией», — заявил в воскресенье на пресс-конференции в Каире генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт. «Это суверенное решение, которое должна принять каждая страна».

Официальный представитель Иордании заявил, что Сирии необходимо продемонстрировать, что она серьезно относится к достижению политического решения, поскольку это будет предварительным условием для снятия западных санкций, что является важным шагом для финансирования реконструкции.

Каптагон

В воскресном решении говорится, что Иордания, Саудовская Аравия, Ирак, Ливан, Египет и генеральный секретарь Лиги арабских государств сформируют министерскую группу для координации с сирийским правительством и поиска решений кризиса посредством совместных шагов.

Практические меры включали продолжение усилий по содействию доставке помощи в Сирию, согласно копии решения, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Реадмиссия Сирии последовала за инициативой Иордании, которая составляет дорожную карту по прекращению сирийского конфликта, включая решение проблем беженцев, пропавших без вести задержанных, контрабанды наркотиков и иранских ополченцев в Сирии.

Иордания является основным пунктом назначения и транзитным маршрутом в богатые нефтью страны Персидского залива для каптагона, вызывающего привыкание амфетаминового препарата, производимого в Сирии.

Сирия была исключена из Лиги арабских государств в 2011 году после того, как подавление уличных протестов против Асада привело к гражданской войне. Несколько государств Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, начали поддерживать повстанческие группы, борющиеся за отстранение Асада от власти.

Позже Асад восстановил контроль над большей частью Сирии с помощью своих главных союзников Ирана и России, но война стоила сотен тысяч жизней и побудила миллионы людей бежать из страны. Сирия все еще разорвана, а ее экономика лежит в руинах.

В последнее время арабские страны пытаются прийти к консенсусу, стоит ли приглашать Асада на саммит Лиги арабских государств 19 мая в Эр-Рияде для обсуждения темпов и условий нормализации отношений.

Отвечая на вопрос о возможности Асада участвовать, Абул Гейт сказал журналистам: «Если он пожелает, потому что Сирия, начиная с сегодняшнего вечера, является полноправным членом Лиги арабских государств».

Он добавил: «Когда приглашение будет отправлено принимающей страной, Королевством Саудовская Аравия, и если он захочет принять участие».

Саудовская Аравия долгое время сопротивлялась восстановлению связей с Асадом, но после недавнего сближения с Ираном — главным региональным союзником Сирии — заявила, что необходим новый подход к Дамаску.

Вашингтон, который описывает Сирию Асада как «государство-изгой», призвал арабские страны получить что-то взамен за отношения с Асадом.

(Обложка) Эйдан Льюис Монтаж Омар Абдель Разек

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