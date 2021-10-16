Лига Ставок становится официальным партнером AS Monaco по ставкам на спорт в России

ФК Монако объявил, что Лига Стаффок является официальным партнером по ставкам на спорт в России на сезон 2021-2022 гг.

Эта сделка позволит российской букмекерской конторе стать более заметной благодаря виртуальной светодиодной технологии на стадионе «Луи-II» во время матчей французского клуба Ligue 1 Uber Eats.

«Мы рады приветствовать LaLiga Stavok в качестве партнера Монако. Это сотрудничество с крупным игроком на рынке ставок на спорт в России позволит нам повысить нашу привлекательность, развить наше видение и подарить особые впечатления фанатам« Монако »и российского футбола. », – сказал Олег Петров, вице-президент и генеральный директор AS Monaco.

Юрий Красовский, президент Лига Ставок, добавил: «Нам приятно сотрудничать с такой важной структурой, как« Монако ». У клуба богатая история, внушительный список спортивных достижений и невероятное количество трофеев. Для Liga Stavok это партнерство является логическим следующим шагом в реализации нашей бизнес-стратегии, которая заключается в укреплении нашего присутствия на международном рынке ».

Эта сделка также позволит Liga Stavok тесно сотрудничать с российской киберспортивной организацией Gambit Esports, еще одним партнером AS Monaco.

В июне Gambit заключила сделку с Лигой в рамках сделки, в результате которой оба бренда запустили конкурс с шансом выиграть поездку на стадион «Монако», и, в конечном итоге, партнерство с клубом облегчило букмекерский бизнес.

Давид Даштоян, коммерческий директор Gambit Esports, заключил: «Мы очень гордимся тем, что сыграли роль в создании возможности сотрудничества между AS Monaco и Liga Stavok. Это партнерство открывает двери для многих новых возможностей сотрудничества. AS Monaco и поклонники киберспорта смогут чтобы извлечь выгоду из большого количества увлекательного контента и интересных мероприятий.