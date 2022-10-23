Лидера Мотор Сич Богослава обвинили в государственной измене и работе на Россию. кто он

Вячеслав Богуслаев, президент Мотор Сич

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Почти 83-летний Вячеслав Богузлев (28 октября ему исполнится 84 года) связан с авиацией, а именно с двигателестроительной компанией «Моторсич». В течение многих лет он был основным владельцем компании, которая была одним из крупнейших производителей авиационных двигателей в Европе. Хотя он уже несколько лет не является основным владельцем, в должности «почетного председателя» он сохраняет значительный контроль над «Мотор Сич». Компания, помимо производства авиационных двигателей и газовых турбин, также производит вертолеты и контролирует несколько дочерних предприятий по производству комплектующих, а также авиастроительную компанию, чей мотор носит такое название.

В 2010-х «Моторсич» начала географическую экспансию. В России, Китае и Белоруссии созданы совместные предприятия по производству и обслуживанию авиадвигателей. Но белорусские и российские проекты пришлось свернуть в 2014 году из-за запрета украинских властей на военно-техническое сотрудничество между Украиной и Россией. Компания вложила деньги в Китай, где в 2017 году создала компанию по производству самолетов. Машины были запущены, и на Запорожском заводе ожидались масштабные инвестиции.

Тем не менее, отношения с Китаем во многом натянуты, и в сделке заинтересованы СБУ, китайское правительство и спецслужбы США. Однако сотрудничество с Китаем — это больше, чем просто партнерство. В середине 2017 года контрольный пакет «Мотор Сич» был продан нескольким компаниям, подконтрольным китайским инвесторам. Осенью 2017 года на долю в запорожской компании был наложен арест по требованию СБУ. По официальной версии СБУ, арест был произведен в связи с попыткой продать стратегическое украинское предприятие гражданину Китая, который планировал вывести производственные мощности «Моторсич» за пределы Украины.

История продолжается

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Эти события сопровождались охлаждением отношений с Россией и Беларусью. В мае 2018 года в СМИ появилась информация об аресте частного самолета Богуслаева в Беларуси. Сам он был вынужден вернуться в Украину — коммерческим рейсом. Событие связано с попыткой Богослава решить вопрос о национализации авиаремонтного завода в белорусской Орше, объявленной белорусским диктатором Александром Лукашенко. Но его усилия оказались тщетными: в июле того же года завод, 60% уставного капитала которого принадлежали «Моторсичу», был конфискован режимом Лукашенко.

Китайский план также не был принят. После долгих консультаций и переговоров в июле 2019 года стало известно, что китайские инвесторы все же могут стать основными владельцами компании. Но у них будет партнер — концерн госбезопасности «Укроборонпром».

После этого Джон Болтон, который в то время был советником президента США Дональда Трампа, во время визита в Киев настоятельно предупредил Украину об опасностях так называемой «кредитной дипломатии», которую хочет проводить Пекин.

В ноябре американские СМИ сообщили, что «Моторсич» может быть куплен инвестором из Америки — Эриком Принсом, неофициальным советником Трампа.

После такого сильного давления США на Украину «Укроборонпром» решил выйти из соглашения.

В конечном итоге в 2019 году Богуслаев признал, что акции были проданы китайскому инвестору. По его словам, это шаг, на который компания была вынуждена пойти из-за запрета на сотрудничество с Россией. Но пока неизвестный китайский инвестор еще не обратился к акциям или руководству «Мотор Сич». По сей день Motorsuch управляется Богославом и его сторонниками.

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Летом 2020 года харьковский бизнесмен Александр Ярославский предложил помочь китайским инвесторам получить контроль над своими акциями и влияние в делах компании. Но даже его деловой опыт пока не помог ему официально завершить продажу «Мотор Сич», получив одобрение Антимонопольного комитета Украины. Также в начале 2021 года США и Украина ввели экономические санкции в отношении нескольких физических и юридических лиц из Китая в связи с делом.

На данный момент неизвестно, какие доли в «Мотор Сич» контролируют Богуслаев и члены его семьи, также ранее зарегистрированные на крупные пакеты, и какие акции были проданы китайским интересам.

После поражения на парламентских выборах 2019 года (Бокуслев проиграл свою заявку в одном округе свадебному фотографу Сергею Штебе, баллотировавшемуся от Партии «Народная служба»), он полностью посвятил себя бизнесу, несмотря на преклонный возраст. Изначально они сводились к оптимизации: от сокращения расходов до сужения маршрутной сети автомобильных авиакомпаний.

Его усилия, казалось, окупились: за 9 месяцев 2020 года запорожская компания получила чистую прибыль более 900 млн гривен (24 650 000 долларов США).

Но главной заботой ветерана украинского авиастроения была борьба за право собственности на компанию, о которой он, кажется, очень громко заявлял. Среди его противников:

китайское правительство поддерживает своего инвестора;

Спецслужбы США пытаются предотвратить передачу украинских авиационных технологий Китаю;

Украинские официальные лица пытаются лавировать между интересами США и Китая.

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Кажется, он не в состоянии управлять этим балансом. Кроме того, украинские спецслужбы могли работать над делом «Мотор Сич» какое-то время и в больших масштабах. Например, в сентябре Госбюро расследований заявило об аресте самолета, который, по данным источников НВ, принадлежал авиакомпании «Мотор Сич». Вместе с арестом за сотрудничество был также арестован директор гражданской авиационной компании. На фотографиях трофейного самолета Ан-140-100 изображен в ливрее давно почившего самолета «Ильич-Авиа».

В 2021 году Богослав продолжил падение в рейтинге самых богатых украинцев от NV и Dragon Capital. На этот раз он опустился с 45-го на 69-е место, а его предполагаемый собственный капитал упал до 152 миллионов долларов. Но он остался в числе богатейших украинцев, несмотря на формальную продажу его основного имущества, которая произошла почти несколько лет назад.

Задержание СБУ известного бизнесмена — наглядный пример того, что вмешиваться в оба лагеря во время полномасштабной войны с Россией — плохая идея.

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