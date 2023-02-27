Лидеры Великобритании и ЕС встретятся в понедельник, чтобы завершить сделку по Северной Ирландии.

Сонак, встреча с фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен также встретится с королем Карлом

Все внимание на реакцию DUP

Группы говорят, что сначала изучат детали

ЛОНДОН (Рейтер) — Ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник объявит о новом соглашении по торговым правилам Северной Ирландии после Брексита, сделав ставку на то, что награда за улучшение отношений с Европейским союзом стоит любого раскола, который это может вызвать. внутри его партии.

Находясь у власти всего четыре месяца, Саннак реализует стратегию с высокими ставками, в которой он может найти компромисс для улучшения отношений с Брюсселем и Соединенными Штатами, не вызывая отчуждения у крыла своей партии, наиболее связанного с Brexit.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с Сунаком для заключительных переговоров позже в понедельник, а также посетит короля Карла, встреча, которая вызвала критику, поскольку монарх не должен участвовать в политических делах.

Сделка направлена ​​​​на устранение напряженности, возникшей из-за договоренностей после Brexit 2020, регулирующих британскую провинцию и ее открытую границу с Ирландией, членом ЕС. Однако еще неизвестно, зайдет ли он достаточно далеко, чтобы положить конец политическому тупику в Северной Ирландии и удовлетворить критиков в Великобритании.

«За последние несколько месяцев велись интенсивные переговоры с ЕС, которыми руководили британские министры, и был достигнут позитивный и конструктивный прогресс», — заявили в офисе Сунака.

Ожидается, что новое соглашение облегчит физические проверки товаров, следующих из Великобритании в Северную Ирландию, и даст британской провинции право голоса в отношении того, какие правила ЕС она должна соблюдать в соответствии со сложными условиями выхода Великобритании из блока.

Это также может позволить Лондону установить некоторые налоговые правила и государственную помощь.

Его успех может зависеть от того, сможет ли он убедить Демократическую юнионистскую партию (DUP) прекратить бойкот соглашений о разделении власти в Северной Ирландии. Они были центральными в мирном соглашении 1998 года, которое в основном положило конец трем десятилетиям межконфессионального насилия в британской провинции.

Если Сунаку удастся заручиться поддержкой сделки, он сможет обойти самый спорный вопрос в своей повестке дня и укрепить свою власть над своей Консервативной партией, одновременно пытаясь победить оппозиционную Лейбористскую партию, которая сейчас далеко впереди в опросах общественного мнения. Национального. Выборы ожидаются в 2024 году.

Если он потерпит неудачу, Сунак, скорее всего, столкнется с восстанием евроскептического крыла его консервативной партии, возродив глубокие идеологические разногласия, которые временами парализовали правительство после голосования за выход из Европейского Союза в 2016 году.

Сунак мог бы оставить кризис в Северной Ирландии нерешенным, но официальные лица в Лондоне и Белфасте говорят, что он очень хотел действовать в преддверии 25-й годовщины Соглашения Страстной пятницы, что может повлечь за собой визит президента США Джо Байдена.

Байден, который часто с гордостью говорит о своих ирландских корнях, выразил обеспокоенность конфронтацией на территории.

проблемы суверенитета

Сунак надеется, что успешный результат улучшит сотрудничество с ЕС за пределами Северной Ирландии, включая регулирование финансовых услуг и научных исследований, а также поможет остановить поток мигрантов на небольших лодках через Ла-Манш.

В рамках соглашения о выходе Великобритания подписала с Брюсселем соглашение, известное как Протокол Северной Ирландии, чтобы избежать спорных политических ограничений вдоль 500-километровой (310 миль) сухопутной границы с Ирландией.

Но протокол фактически создал границы для некоторых товаров, вывозимых из Великобритании, потому что он оставил Северную Ирландию на едином рынке товаров ЕС. Он также оставил Северную Ирландию в соответствии с некоторыми правилами ЕС, хотя она не была членом блока.

Восприятие того, что протокол подрывает место Северной Ирландии в Великобритании, вызвало гнев среди многих профсоюзных сообществ.

И DUP, и Европейская исследовательская группа, в которую входят консервативные законодатели, выступающие за Brexit, заявили, что изучат детали любой новой сделки, прежде чем выносить свое решение, а этот процесс может занять несколько дней.

Один депутат-консерватор сказал, что на этой неделе не ожидается парламентского голосования, потому что высокопоставленные партийные чиновники говорят, что Сунак хочет дать людям время, чтобы понять условия. Это также могло быть рискованным, если бы он дал своим критикам время организовать свою оппозицию.

Один человек, который может сыграть ключевую роль в ближайшие дни и недели, — это бывший премьер-министр Борис Джонсон.

Джонсон согласовал первоначальный протокол, чтобы заключить более широкую торговую сделку с блоком, прежде чем сказать, что Лондон должен отказаться от своих обязательств перед Северной Ирландией.

«Я думаю, из того, что я слышал, он (Сунак) добился очень хороших результатов, но я не уверен, что он достиг цели вернуть СДПГ к разделению власти, и в этом весь смысл», — сказал консерватор. Об этом ITV заявил министр Джейкоб Рис-Могг.

(Обложка) Элизабет Пайпер и Уильяма Джеймса, сценарий Уильяма Джеймса и Кейт Холтон, редактирование Кристины Финчер, Ника Макфи и Томаса Яновски

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