Лидеры военно-космических сил США ожидают полной преемственности в космической политике Министерства обороны США

Не ожидается, что политика администрации Байдена в сфере национальной безопасности в значительной степени отклонится от руководящих принципов предыдущей администрации.

ВАШИНГТОН. Сейчас подтверждено, что администрация Байдена полностью поддерживает космические силы США. В своих показаниях перед Конгрессом министр обороны Ллойд Остин указал, что считает космос проблемой национальной безопасности.

Заместитель командующего космическим командованием США генерал-лейтенант Джон Шоу заявил 3 февраля, что новая администрация издаст свои собственные директивы по национальной политике космической безопасности, но не ожидается, что она существенно отклонится от предыдущей.

Во время онлайн-мероприятия для Космической корпорации Шоу указал, что последняя космическая стратегия Министерства обороны была разработана предыдущей администрацией, но ожидает, что новые политические директивы от нынешней администрации пойдут по тому же пути.

«Я думаю, мы будем готовы посмотреть, как могут выглядеть директивы следующей администрации», – сказал Шоу. «Я ожидаю, что это будет то же самое».

В своих показаниях Остин назвал космос «ареной соперничества великих держав» и предупредил, что космическая деятельность Китая и России представляет собой «серьезную и растущую угрозу интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».

Ссылаясь на заявление министра, Шоу сказал: «Мы сосредотачиваем на этом внимание. Это не изменится».

Обобщение «Стратегии обороны в космосе», опубликованное в июне 2020 года, говорит о космосе как поле войны, а также о среде, в которой растет экономическая, коммерческая и технологическая активность. Полный документ засекречен

Космическое командование США является одним из 11 боевых единиц военных. Впервые она была создана в 1985 году и деактивирована в 2002 году, когда космические операции были переданы под стратегическое руководство США. Администрация Трампа была восстановлена ​​в августе 2019 года.

Космические силы США, подразделение вооруженных сил США, отвечает за набор, обучение и оснащение сил, назначенных для космического командования.

Шоу был профессиональным офицером ВВС и был переведен в Космические силы США в ноябре 2020 года.

Космическое командование отвечает за защиту критически важных спутников, используемых во всех аспектах военных операций. Он также предоставляет спутниковые услуги – связь, навигацию, наблюдение и погоду – для вооруженных сил США и союзников, действующих на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве.

«Сегодня мы видим космос во всей его мощи – это то, как расширить его возможности в наземных боях», – сказал Шоу. По его словам, основное внимание руководства уделяется «обеспечению всех видов космических возможностей – разведки, наблюдения, разведки, определения местоположения, навигации, хронометража, военной спутниковой связи и коммерческой спутниковой связи». «И мы заботимся о том, чтобы защищать их и защищать эти возможности от угроз».

По словам Шоу, самая большая проблема для космического лидерства – это понять, что происходит в космосе. Он сказал, что осведомленность о космическом поле требуется на всех орбитах. «Мы ожидаем, что потенциальные угрозы будут действовать на низкой околоземной орбите, на геостационарной орбите и за ее пределами».