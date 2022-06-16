Лидеры Германии, Франции и Италии в Киеве выражают поддержку

Киев (Рейтер) — В Киеве прозвучало несколько сирен, когда президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги начали совместный визит, чтобы продемонстрировать поддержку Украины в ее борьбе против вторжения России.

Все трое прибыли в украинскую столицу рано утром в четверг после того, как вместе путешествовали ночью на поезде, который перевозил высокопоставленных гостей в Украину.

«Это важный момент. Это послание единства, которое мы посылаем украинцам, поддержки, разговоров о настоящем и будущем, потому что ближайшие недели, как мы знаем, будут очень тяжелыми», — сказал Макрон. Они прибыли.

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Макрон, которого критиковали дома и за рубежом за то, что он не поехал в Украину ранее, неоднократно заявлял, что поедет только в том случае, если и когда визит будет «полезным», а не просто символической демонстрацией поддержки.

Еще неизвестно, какие конкретные шаги будут объявлены.

Президент Румынии Клаус Йоханнис присоединится к троице для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые, как ожидается, будут касаться заявки Киева на вступление в Европейский Союз, а также самой войны.

На организацию визита ушло несколько недель, и трое мужчин стремились преодолеть критику в Украине за их реакцию на войну.

«Мы здесь, мы сосредоточены, мы вместе с президентом Зеленским отправимся на место военных действий, где были совершены массовые убийства», — сказал Макрон.

Телеканал BFM сообщил, что лидеры направляются в Ирбин, где, по словам Украины, Россия совершила крупномасштабные злодеяния. Россия отвергает обвинения.

кандидатура ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с журналистами по прибытии на вокзал в Киеве, Украина, 16 июня 2022 года. Людовик Марин/Поль через Reuters READ Воскресенье затишье перед неделей активной погоды Читать далее

На вопрос, почему визит происходит именно сейчас, представитель Елисейского дворца ответил, что лучше всего сделать это до саммита ЕС, который должен состояться на следующей неделе, на котором будет обсуждаться заявка Киева на вступление в блок из 27 стран.

Ожидается, что в пятницу исполнительный директор Европейского союза предложит Украине стать официальным кандидатом на членство в блоке, сообщили дипломаты и официальные лица.

Это был бы важный политический жест для страны, поскольку она сопротивляется российскому вторжению, но это также то, в чем лидеры ЕС глубоко разошлись во мнениях.

«Необходимо найти баланс между естественными стремлениями Украины вступить в Европейский Союз в особенное время, заботой обо всех странах, которые уже имеют статус кандидатов и застряли в переговорных главах, и тем, что мы не должны дестабилизировать или ломать европейское Союза», — сказал чиновник Елисейского дворца.

Ожидается, что Зеленский будет подталкивать своих посетителей к отправке большего количества оружия, чтобы помочь его находящейся в тяжелом положении армии противостоять российским захватчикам.

Киев обвинил Францию, Германию и, в меньшей степени, Италию в медленной поддержке Украины, заявив, что она медлила с поставками оружия и ставила свое процветание выше свободы и безопасности Украины.

Высокопоставленный чиновник одной из стран Евросоюза заявил, что Зеленский находится «в действительно сложной ситуации: украинская армия не только нуждается в оружии, но и увеличивает нехватку солдат».

Советник Зеленского Алексей Аристович заявил на этой неделе немецкой газете Bild, что он обеспокоен тем, что три лидера окажут давление на Киев, чтобы тот согласился на мирное соглашение в интересах президента России Владимира Путина.

Отвечая на эту озабоченность, Драги сказал во вторник, что мирные переговоры должны начаться как можно скорее, но добавил, что они должны быть «на условиях, которые Украина считает приемлемыми».

Украина особенно критически относилась к военной помощи Германии, и посол Германии в Берлине Андрей Мельник заявил немецкой телекомпании НТВ, что ожидает от Шульца поставки тяжелых вооружений, которые давно были обещаны, но еще не доставлены.

Шульц отверг обвинения в том, что он препятствовал столь необходимой военной поддержке, заявив, что Германия была одним из крупнейших военных и финансовых спонсоров Украины и что обучение украинских солдат использованию передовых артиллерийских систем, которые она предоставляла, требовало времени.

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Дополнительные репортажи Сары Марш и Андреаса Рейнке в Берлине, Джона Айриша и Мишеля Роуза и Бенуа ван Оверстриттена в Париже; Авторы Криспин Палмер и Ингрид Меландер; Монтаж: Тоби Чопра, Марк Поттер и Ангус МакСван

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