Лидеры ЕС договорились о частичном нефтяном эмбарго России

Брюссель (АФП) – Лидеры Европейского союза в понедельник достигли компромисса, чтобы ввести частичное нефтяное эмбарго в отношении России на саммите, посвященном помощи Украине с долгожданным пакетом санкций, которые заблокировала Венгрия.

Смягченный запрет распространяется только на российскую нефть, доставляемую по морю, и допускает временное исключение для импорта, доставляемого по трубопроводу. Президент Совета Европейского союза Шарль Мишель заявил, что соглашение охватывает более двух третей импорта нефти из России.

Новый пакет санкций также будет включать замораживание активов и запрет на поездки для физических лиц, а Сбербанк, крупнейший российский банк, будет исключен из SWIFT, основной глобальной системы денежных переводов, в которой Европейский Союз ранее запретил несколько небольших российских банков. Трем крупным российским государственным вещателям будет запрещено распространять свой контент в Европейском союзе.

«Мы хотим остановить российскую военную машину», — сказал Мишель, высоко оценив то, что он назвал «выдающимся достижением».

«Как никогда важно показать, что мы можем быть сильными, что мы можем быть решительными, что мы можем быть сильными», — добавил он.

Мишель сказал, что новые санкции, которые нуждаются в поддержке всех 27 государств-членов, будут официально ратифицированы в среду.

Европейский союз уже ввел пять предыдущих раундов санкций против России из-за ее войны. Он нацелился на более чем 1000 человек, включая президента России Владимира Путина и высокопоставленных правительственных чиновников, а также лояльных Кремлю олигархов, банков, угольного сектора и многих других.

Но шестой пакет мер, объявленный 4 мая, сдерживался опасениями по поводу поставок нефти.

Тупик смутил блок, который был вынужден снизить свои амбиции в попытке аннексировать Венгрию. Когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила этот пакет, первоначальной целью было поэтапное прекращение импорта сырой нефти в течение шести месяцев и нефтепродуктов к концу года.

И Мишель, и фон дер Ляйен заявили, что лидеры вскоре вернутся к этому вопросу, чтобы позже добиться запрета на экспорт российской нефти по трубопроводам в Европейский Союз.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ясно дал понять, что может поддержать новые санкции только в том случае, если будет гарантирована безопасность поставок нефти в его страну. Страна, не имеющая выхода к морю, получает более 60% своей нефти из России и полагается на сырую нефть, которая поступает по трубопроводу «Дружба» советских времен.

Урсула фон дер Ляйен, глава исполнительной власти Европейского Союза, преуменьшила шансы на прорыв на саммите. Но лидеры достигли компромисса после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал их прекратить «внутренние споры, которые только подталкивали Россию к тому, чтобы оказывать все большее давление на всю Европу».

Фон дер Ляйен заявила, что карательные меры «эффективно сократят около 90% импорта нефти из России в ЕС к концу года».

Европейский Союз получает около 40% своего природного газа и 25% своей нефти из России, и разногласия по этому вопросу выявили ограниченность амбиций торгового блока из 27 стран.

В своем 10-минутном видеообращении Зеленский попросил лидеров прекратить «внутренние споры, которые только подталкивали Россию к тому, чтобы оказывать все большее давление на всю Европу».

Он сказал, что пакет санкций «должен быть согласован, и он должен быть эффективным, включая (по) нефти», чтобы Москва почувствовала «цену того, что она делает против Украины» и остальной Европы. Только тогда, сказал Зеленский, Россия будет вынуждена «начать поиски мира».

Это был не первый случай, когда Европейский Союз призвал нацелиться на прибыльный энергетический сектор России и лишить Москву миллиардов долларов в день в виде платежей за поставки.

А вот Венгрия возглавила группу стран Евросоюза Обеспокоены влиянием нефтяного эмбарго на экономику своих стран, в том числе Словакии, Чехии и Болгарии. Венгрия сильно зависит от России в плане энергоносителей и не может позволить себе отключить насосы. Помимо потребности в российской нефти, Венгрия получает 85% природного газа из России.

Орбан настаивал на встрече на высшем уровне в Брюсселе, заявляя, что соглашения не предвидится, и подчеркивая, что Венгрия должна обезопасить свои поставки энергоресурсов.

Фон дер Ляйен и Мишель заявили, что обязательство Германии и Польши отказаться от российской нефти к концу года и отказаться от нефти из северной части нефтепровода «Дружба» поможет сократить импорт российской нефти на 90%.

На саммите также обсуждалась продолжающаяся финансовая поддержка Украины со стороны Европейского Союза, которая утвердила транш помощи в размере 9 миллиардов евро (9,7 миллиарда долларов).

Вопрос продовольственной безопасности будет обсуждаться во вторник, поскольку лидеры намерены призвать свои правительства ускорить работу над «коридорами солидарности», чтобы помочь Украине экспортировать зерно. и другие продукты.

Некоторые протестующие собрались у зданий ЕС в понедельник перед саммитом, держа в руках такие плакаты, как «Нет российской нефти и газу».

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Карел Яничек внес свой вклад в эту историю из Праги.

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