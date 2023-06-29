Лидеры ЕС настаивают на финансировании Украины за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает Reuters.



© Рейтер. Флаги Европейского союза развеваются перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия, 5 июня 2020 года. (Reuters)/Yves Hermann/File Photo



Ян Струпчевски

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Лидеры Европейского Союза в четверг будут настаивать на том, чтобы высокопоставленные чиновники нашли законные способы перенаправить миллиарды долларов, полученные от замороженных российских активов, на проекты по восстановлению Украины, свидетельствуют документы.

Союз заявил, что заморозил более 200 миллиардов евро (218,2 миллиарда долларов) активов Центрального банка России в ответ на вторжение Москвы в Украину в феврале прошлого года. Также были заморожены еще 30 миллиардов евро частных активов российских олигархов.

А проект выводов саммита показал, что лидеры государств-членов, собравшиеся в Брюсселе, обратятся к исполнительной комиссии Евросоюза и другим органам с просьбой продвинуться в исследованиях о том, как инвестировать российские деньги на благо Украины.

В течение нескольких месяцев споров по этому делу юристы заявили, что нет юридического прецедента для простого изъятия денег, а Кремль в ноябре предупредил, что сделает все возможное, чтобы помешать Западу «разграбить» его активы.

Чиновники ЕС говорят, что ищут альтернативы, например, взимание начисленных процентов или купонов по облигациям или налогообложение этих доходов.

«Европейский совет оценил работу, проделанную в отношении деактивированных российских активов, и призвал Совет, Верховного представителя и Комиссию продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом и в координации с партнерами», — говорится в сообщении. проект заключения гласит. .

Премьер-министр Эстонии Каджа Каллас заявила, что Россия и ее олигархи имеют законные права на замороженные активы, но Украина также имеет законные права на Россию в отношении причиненного ею ущерба.

Она сказала: «Налогоплательщикам принципиально неправильно платить за то, чего мы не вызывали. Это должно быть в России, и это должно быть в их активах». Россия ничего не объявляла

На фоне возможных юридических проблем Европейский союз тесно сотрудничает с США, Канадой, Великобританией и Японией — G7 — для достижения международного консенсуса.

ЕС также необходимо решить, где хранятся доходы от российских активов и как они тратятся.

Суммы большие. Бельгийская компания Euroclear, которая осуществляет расчеты по сделкам и защищает активы, заявила, что заблокированные купонные выплаты и погашения увеличили ее баланс на 88 миллиардов евро в годовом исчислении на конец марта до 140 миллиардов евро.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что до августа исполнительный директор ЕС выдвинет предложение о том, как активы могут быть использованы для Украины.

(1 доллар = 0,9164 евро)