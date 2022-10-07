Лидеры ЕС пытаются закрыть разрыв в потолке цен на газ

Прага (AFP) – Лидеры Европейского Союза собрались в Пражском Граде в пятницу утром, чтобы попытаться преодолеть серьезные разногласия по поводу потолка цен на природный газ, поскольку приближается зима, а война России с Украиной подпитывает крупный энергетический кризис.

Ограничение цен является одной из нескольких мер, которые блок из 27 стран готовит для сдерживания энергетического кризиса в Европе, который привел к росту цен для потребителей и предприятий, что может привести к отключениям электроэнергии, закрытию заводов и глубокой рецессии зимой.

В то время как европейцы наращивают свою поддержку Украины в виде оружия, денег и помощи, Россия сократила или сократила поставки природного газа из 13 государств-членов, что привело к росту цен на газ и электроэнергию, которые могут резко возрасти по мере роста спроса в холодные месяцы.

На пути к соглашению стоит тот простой факт, что каждое государство-член зависит от разных источников и поставщиков энергии, и они изо всех сил пытаются найти лучший путь вперед.

Группа из 15 государств-членов призвала исполнительную власть Европейского союза, Европейскую комиссию, как можно скорее предложить ограничение цен на газ, но эта идея не получила единодушной поддержки, в частности, Германия была запрещена.

На данный момент, по данным Комиссии, вместимость хранилищ газа в Европе составляет около 90%, даже несмотря на то, что поставки российского газа в ЕС сократились на 37% в период с января по август, когда США и Норвегия вмешались, чтобы поставлять СПГ. Но эти альтернативные поставки были недешевыми.

«Поэтому я рекомендую активизировать переговоры с нашими надежными поставщиками, чтобы снизить цены на импортный газ всех видов», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме, адресованном лидерам перед пятничным саммитом в столице Чехии.

Фон дер Ляйен также рекомендовала странам работать вместе, чтобы «разработать меры по ограничению цен на рынке природного газа», где цены сильно колебались из-за напряженности в связи с войной и потенциально нескоординированных национальных мер по решению проблемы.

На данный момент нарушение ценового предела кажется отдаленной возможностью, но лидеры могут добиться достаточного прогресса, чтобы заключить какое-то соглашение, когда они снова встретятся в Брюсселе 20-21 октября.