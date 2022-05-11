Лидеры промосковской оккупированной зоны стремятся присоединиться к России, Зеленский критикует «коллаборационистов»

Кадры прямой трансляции показывают людей, держащих плакаты в цветах украинского флага, протестующих против вторжения России в Украину, в Херсоне, Украина, 13 марта 2022 года, на этом неподвижном изображении из видео в социальных сетях, полученного Reuters.

Херсонщина станет первой областью, которая будет аннексирована после российского вторжения

В Кремле говорят, что жители сами должны решать свою судьбу

Украинский губернатор заявил, что жители хотят скорейшего возвращения в Украину

(Рейтер) — Российское информационное агентство ТАСС сообщило в среду со ссылкой на местную военную и гражданскую администрацию, что оккупированная Россией Херсонская область в Украине намерена обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой интегрировать ее в состав России к концу 2022 года.

Херсонская область стала первой аннексированной областью с тех пор, как в феврале Москва начала свою военную кампанию, заявив, что ей необходимо разоружить Украину и защитить русскоязычных от «фашистов». Украина и Запад отвергли эту логику как беспочвенный предлог для начала агрессивной империалистической войны.

Кремль заявил, что жители региона должны решить, хотят ли они присоединиться к России.

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Но Геннадий Лагота, свергнутый украинский губернатор Херсонской области, заявил журналистам в украинском городе Днепр, что жители хотят только «быстрого освобождения и возвращения в лоно своей родины, своей матери – Украины».

В апреле Россия заявила, что взяла под полный контроль этот район, где время от времени происходят антироссийские протесты.

Херсон, где находится одноименный портовый город, обеспечивает часть наземного сообщения между Крымом, который Россия захватила у Украины в 2014 году, и поддерживаемыми Россией отколовшимися регионами восточной Украины. Прочитайте больше

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что переговоры с Москвой окажутся под угрозой, если Россия будет использовать «фальшивые референдумы» для оправдания аннексии оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

А в среду вечером в видеообращении Зеленский осудил «этих маргинализированных людей, которых российское государство считает коллаборационистами». Он сказал, что они делают заявления о «космической глупости».

Он добавил: «Но что бы ни делали оккупанты, это ничего не значит — у них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и наш народ».

«Нет рефералов»

В 2014 году, через месяц после ошибочной оккупации Крыма, Москва организовала там референдум, который Украина и Запад отвергли как нелегитимный, подавляющим большинством голосов поддержав российскую аннексию.

Отвечая в среду на вопрос о присоединении Херсона к России, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что жители должны сами решать свою судьбу, но для таких решений нужна четкая правовая основа, «как это было в случае с Крымом».

Однако заместитель главы подконтрольного России Военно-гражданского управления Кирилл Стримосов заявил журналистам:

«Референдумов не будет, потому что это абсолютно неважно, учитывая, что референдум, проведенный на законных основаниях в Республике Крым, не был принят международным сообществом».

Администрация не сразу ответила на звонки Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

Лахота заявил в Днепре, что 300 000 человек из примерно миллиона жителей региона уехали в результате захвата власти Россией.

Украина сообщила, что в Херсоне прошли акции протеста против российской оккупации, а митинг двухнедельной давности был разогнан слезоточивым газом.

«После неоднократных жертв среди людей в Херсоне, в Новой Каховке… стало меньше людей протестовать, потому что враг стал действовать все более жестоко, начал арестовывать людей», — сказал Лахота.

Россия уже ввела валюту рубль в Херсонской области, заменив украинскую гривну.

ТАСС со ссылкой на подконтрольную России администрацию сообщил, что в регионе будут созданы пенсионные органы и банковская система, а до конца мая там могут открыться отделения российского банка.

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Ангуса МакСвана и Гранта МакКолла

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