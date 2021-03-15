Лидеры протеста в Таиланде предстали перед судом за разжигание розни и оскорбление короля

22 протестующих отвергли обвинения в подстрекательстве к мятежу и ряде других преступлений, в том числе оскорбление королевской власти, преступление, наказуемое тюремным заключением на срок до 15 лет по каждому пункту обвинения.

Лидер протеста Барретт «Пингвин» крикнул Швараку по прибытии в тюремный грузовик, бросая вызов трехпальцевому салюту «Голодных игр», синониму Аш-Шабааб: «Они могут запереть меня, но они не могут запереть правду. “

«Правда всегда правда, будь то в тюрьме, под пытками или в ожидании казни, правда есть правда», – сказал 22-летний Барретт, который входит в число семи подсудимых, содержащихся под стражей до суда, обвиняемых в оскорблении короля Маха Ваджиралонгкорна. Как оберег.

Молодежное движение в Таиланде стало самой большой проблемой для бывшего премьер-министра и лидера переворота Праюта Чан-О-Ча, который заявляет, что организовал процесс, который сохранит политический статус-кво и удержит его у власти после выборов 2019 года. Прают отказался.