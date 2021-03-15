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Лидеры протеста в Таиланде предстали перед судом за разжигание розни и оскорбление короля

15 марта, 2021
Toma Kulikov

22 протестующих отвергли обвинения в подстрекательстве к мятежу и ряде других преступлений, в том числе оскорбление королевской власти, преступление, наказуемое тюремным заключением на срок до 15 лет по каждому пункту обвинения.

Лидер протеста Барретт «Пингвин» крикнул Швараку по прибытии в тюремный грузовик, бросая вызов трехпальцевому салюту «Голодных игр», синониму Аш-Шабааб: «Они могут запереть меня, но они не могут запереть правду. “

«Правда всегда правда, будь то в тюрьме, под пытками или в ожидании казни, правда есть правда», – сказал 22-летний Барретт, который входит в число семи подсудимых, содержащихся под стражей до суда, обвиняемых в оскорблении короля Маха Ваджиралонгкорна. Как оберег.

Молодежное движение в Таиланде стало самой большой проблемой для бывшего премьер-министра и лидера переворота Праюта Чан-О-Ча, который заявляет, что организовал процесс, который сохранит политический статус-кво и удержит его у власти после выборов 2019 года. Прают отказался.

Протестующие также нарушили традиционное табу, призвав к реформе могущественной монархии, заявив, что конституция, разработанная военными после переворота 2014 года, дает королю большую власть.

Продолжительность судебного разбирательства будет определена позже в понедельник после того, как защита и обвинение обсудят количество свидетелей для вызова обеих сторон по делу, которое связано с сентябрьским митингом.

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