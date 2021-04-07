Лидеры России и Китая усиливают хватку и сближаются

МОСКВА (АП) – Они не лидеры на всю жизнь – по крайней мере, технически. Но в политической реальности кажется, что сильные периоды Си Цзиньпина в Китае и даже на этой неделе Владимира Путина в России, похоже, простираются в двадцать первый век – даже несмотря на то, что две сверхдержавы, определяющие их судьбу, поляризовали большее влияние друг с другом. Проходит год.

Более того, они укрепляют свой политический контроль у себя дома, иногда с помощью жестких мер, и работают вместе более активно, чем когда-либо прежде, над решением растущего вызова Западу и другой сверхдержаве мира, Соединенным Штатам, которые избирают своего лидера каждые четыре года. .

На этой неделе Путин подписал закон, позволяющий ему оставаться у власти до 2036 года. 68-летний президент России, находящийся у власти более двух десятилетий – больше, чем любой другой лидер в Кремле со времен советского диктатора Иосифа Сталина, – добился своего. конституционное голосование в прошлом году. Ему разрешено баллотироваться снова в 2024 году, когда истечет его текущий шестилетний срок. Он руководил организованным подавлением инакомыслия.

В Китае Си, пришедший к власти в 2012 году, ужесточил контроль над и без того репрессивной политической сценой, став одним из самых могущественных лидеров страны за семь десятилетий правления Коммунистической партии, которое началось с зачастую жестокого режима Мао Цзэдуна. . При Си правительство арестовывало, заключало в тюрьмы и заставляло замолчать интеллектуалов, правозащитников и других лиц, подавляло инакомыслие в Гонконге и использовало силы безопасности для подавления призывов к защите прав меньшинств в Синьцзяне, Тибете и Внутренней Монголии.

Си изолировал своих соперников, заключил в тюрьму критиков и усилил партийный контроль над информацией. Продолжающаяся кампания против коррупции получила широкую поддержку населения, в то же время сдерживая потенциальных конкурентов.

Его продолжающаяся консолидация власти сняла ограничения на срок президентства Китая в 2018 году и отменила соглашение, заключенное партией, чтобы предотвратить повторение нарушений, порожденных индивидуальным правлением Мао. Си также сообщил о своем намерении остаться у власти, нарушив традиции и не ссылаясь на предпочтительного преемника. Один из них, который, казалось, хотел взять на себя эту роль, Сунь Чжэнцай, был застрелен в 2017 году и приговорен к пожизненному заключению по обвинению в коррупции.

А в России самый откровенный критик Путина Алексей Навальный был арестован в январе по возвращении из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинил Кремль – обвинение, которое российские власти отвергли. В феврале Навального приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Бросая вызов Западу, и Путин, и Си использовали националистические настроения. Аннексия Россией украинского полуострова Крым в 2014 году повысила рейтинг одобрения Путина почти до 90%, прежде чем он опустился из-за экономических проблем и реформировал непопулярную пенсионную систему.

Но эффект от длительного удержания власти Путиным и Си вряд ли заканчивается на их соответствующих границах. Он бесчисленным множеством разветвляется на геополитический баланс сил.

Поскольку отношения Москвы с Западом резко упали до самого низкого уровня после холодной войны на фоне обвинений во вмешательстве в выборы и пиратских атаках, Путин все активнее стремится укрепить связи с Китаем. Хотя Китай до сих пор избегал конфронтации с Западом, как Россия, он испытывает все большее давление со стороны Вашингтона и его союзников из-за нарушений прав человека Пекина в Синьцзяне, Гонконге и Южно-Китайском море.

Президент США Джо Байден занимает все более агрессивную позицию по отношению к обоим лидерам, называя Путина “убийцей” и заставляя его высших помощников по национальной безопасности критиковать Китай по ряду вопросов. Такая тактика указывает на то, что у Москвы и Пекина будут стимулы для создания более сильного союза.

Как и их страны, сами два лидера также способствовали более тесным отношениям.

Путин и Си установили прочные личные отношения, чтобы укрепить «стратегическое партнерство» между двумя бывшими коммунистическими соперниками, одновременно конкурируя с Западом за влияние. Хотя Москва и Пекин в прошлом отвергали возможность создания военного союза, прошлой осенью Путин заявил, что такую ​​возможность нельзя полностью исключать.

Хотя и Путин, и Си, похоже, прочно закрепились, многие проблемы остаются. Пандемия, например, стала серьезной проблемой для обоих губернаторов, и они проявили такой же осторожный подход, когда она ударила.

Прошлой весной Путин ответил общим шестинедельным карантином, нанесшим серьезный ущерб и без того слабой российской экономике. Его популярность упала до рекордно низкого уровня в 59%. Позже правительство ослабило ограничения и отошло от новых ограничений, что помогло уменьшить экономический ущерб и поддержать рейтинги Путина.

Си оставался вне поля зрения в течение первых неопределенных недель, возможно, опасаясь, что ошибка может дать его соперникам шанс свергнуть его. В конечном итоге Китай контролировал эпидемию лучше, чем многие другие страны, укрепляя позиции Си как лидера.

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Си должен также узнать, как удовлетворить амбициозных молодых политиков, которые могут увидеть, что их карьера увязла из-за его долгого пребывания на посту. Он должен доказать, что его расширенное правление не приведет к эксцессам времен Мао, в частности к катастрофической Культурной революции и глубоким травмам 1966-1976 годов.

«Си должен продемонстрировать фундаментальный парадокс». Даниэль Блюменталь, директор по азиатским исследованиям в Американском институте предпринимательства, сказал: «Он посвящает себя Мао и создает тот же культ личности и партийного центральности». Но он знает, что его люди боятся и ненавидят маоизм. , так что он должен делать вид , что он не Мао. в настоящее время один, он является бесспорным сильным лидером, имеет дело с трещинами и разделениями в партии и обществе посредством кампаний и чисток в пути маоистов.

Перед Путиным стоят более сложные задачи. Российская экономика – это небольшая часть экономики Китая, и ее сильная зависимость от экспорта нефти, газа и другого сырья делает ее уязвимой для рыночных колебаний. Западные экономические и финансовые санкции перекрывают доступ Москвы к западным технологиям и рынкам капитала, замедляя темпы роста экономики и препятствуя усилиям по модернизации. Стагнация уровня жизни и падение доходов вызывают растущее недовольство.

Все более тесные связи России с Китаем являются частью ее стратегии по нейтрализации западных санкций. Китайские компании предоставили альтернативу утраченным западным технологиям, помогли в крупных инфраструктурных проектах, таких как поставки электроэнергии в Крым, и направили денежные потоки, чтобы облегчить бремя санкций, наложенных на бизнес-магнатов, связанных с Кремлем.

«Пекин помог Москве, по крайней мере до некоторой степени, противостоять давлению Соединенных Штатов и Европейского Союза», – написал в недавнем анализе Александр Габаев, главный китайский эксперт Центра Карнеги в Москве. «Эта помощь также позволила Москве стать более напористой в других странах мира, от пребывания на Ближнем Востоке и в Африке до поддержки венесуэльского режима и вмешательства в выборы в США».

Военное сотрудничество остается важной границей. По мере роста американского давления Россия начала расширять военные связи с Китаем. Их вооруженные силы провели серию совместных учений, и Путин отметил, что Россия предоставила Китаю новейшие военные технологии.

Но полная коалиция – объединенная военная сила Си и Путина, контролирующая их страны? Что-то подобное кажется менее абстрактным, если принять во внимание все более тесные отношения между двумя лидерами в долгосрочной перспективе.

«Нам это не нужно», – сказал Путин в октябре. «Но теоретически это вполне можно представить».

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Кен Морицугу, директор Greater China News для Associated Press, сообщает из Пекина.