Лидеры Судана заявили, что помешали попытке государственного переворота

НАЙРОБИ, Кения. Суданские власти заявили, что они предотвратили попытку государственного переворота во вторник, что стало последним признаком нестабильности в африканской стране, которая борется с постоянными экономическими трудностями при хрупком переходном правительстве.
Солдаты пытались взять под контроль здание правительственных СМИ в городе Омдурман, на другом берегу Нила от столицы Хартума, но были отброшены и арестованы, как сообщает суданское государственное телевидение. Премьер-министр Абдалла Хамдок, который охарактеризовал это как попытку военных и гражданских элементов воспрепятствовать переходу страны к демократии, сказал, что заговорщики пытались проложить путь к захвату Восточного Судана, регулируя небезопасную обстановку в последние недели.
«То, что произошло, – это переворот, организованный группировками внутри и вне вооруженных сил, и это продолжение попыток остатков после падения предыдущего режима прервать переход к гражданской демократии», – сказал Хамдок.
Возможность нового переворота преследует переходное правительство Судана с 2019 года, когда им был диктатор Омар Хасан аль-Башир. Свергнут в результате военного переворота Движется массовыми протестами населения.
Агентство Франс Пресс процитировало министра информации Судана Хамзу Баллула, который заявил, что заговорщиков возглавляли сторонники Башира. С 2019 года недовольные офицеры замышляли еще несколько заговоров, но все они были сорваны до того, как воплотились в жизнь.
Амджад Фарид, бывший заместитель главы канцелярии премьер-министра г-н Хамдок, сказал, что во вторник впервые на улицы просочилась информация о попытке захвата. Он добавил, что недавние события подчеркнули настоятельную необходимость поставить суданскую армию под полный гражданский контроль.
«Не будет стабильности без гражданского надзора за всеми государственными органами, включая военные и разведывательные службы», – сказал Фарид. «Настоящий процесс реформ должен начаться сейчас».
Неудавшийся переворот стал последней драмой во все более неспокойной части мира. Эфиопия участвует в жестокая гражданская война в северном районе Тыграя; Сомали раздирают борьбу за власть между ее президентом и премьер-министром, а международная изоляция Эритреи усилилась из-за экономических санкций США, введен в прошлом месяцепротив главнокомандующего армией страны.
Совет суверенитета, орган гражданских и военных лидеров, наблюдающий за переходом к демократии в Судане, заявил в своем заявлении, что ситуация находится под контролем. Но события стали напоминанием о глубоких политических разногласиях, которые угрожают этому переходу.
Некоторые армейские офицеры недовольны планами отправить г-на Башира, который в настоящее время находится в тюрьме в Хартуме, в Явиться в Международный уголовный суд в Гааге. Ему предъявлены обвинения в геноциде и преступлениях против человечности за его роль в конфликте в районе Дарфура на западе Судана в 2000-х годах.
Совет суверенитета, возглавляемый главнокомандующим армией генерал-лейтенантом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, не уточнил, как была предотвращена попытка государственного переворота и была ли она связана с каким-либо насилием.
Два представителя Сил за свободу и перемены, коалиции гражданских и политических групп, которые возглавили восстание против Башира в 2019 году, заявили, что попытка государственного переворота была предпринята во главе с военным комендантом Омдурманского района.
Все началось около 3 часов ночи, когда офицеры попытались прочитать сообщение на государственной радиостанции, но, по всей видимости, потерпели неудачу. Было не сразу понятно, о чем говорилось в заявлении.
К середине утра в центре Хартума было нормальное движение транспорта, хотя армия закрыла главный мост, соединяющий Хартум с Омдурманом. Власти заявили, что начнут допросить тех, кого подозревают в организации восстания, которых могут быть десятки.
На горизонте мало облегчения для продолжающихся экономических трудностей Судана – искры изгнания аль-Башира в 2019 году – которые подорвали доверие общественности к правительству г-на Хамдока.
Некоторые суданцы также обеспокоены тем, что военные на самом деле не хотят делиться властью.
Ожидается, что в ноябре начальник штаба армии передаст руководство Советом по суверенитету г-ну Хамдоку – в значительной степени церемониальная должность, но тем не менее впервые за десятилетия означает полный гражданский контроль над Суданом.
В прошлом году г-н Хамдок Он пережил покушение Когда его автоколонна попала под обстрел, когда он направлялся на работу в Хартум.
Хотя в прошлом году Соединенные Штаты отменили экономические санкции против Судана, действовавшие несколько десятилетий назад, в обмен на согласие правительства признать Израиль, высокая инфляция и высокий уровень безработицы вызвали недовольство населения.
Тяжелые экономические изменения, которых требует Международный валютный фонд для сдерживания инфляции, которая составляет более 300 процентов ежегодно, и для того, чтобы помочь стране получить новые кредиты, усугубили беспокойство.
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