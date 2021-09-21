Лидеры Судана заявили, что помешали попытке государственного переворота

НАЙРОБИ, Кения. Суданские власти заявили, что они предотвратили попытку государственного переворота во вторник, что стало последним признаком нестабильности в африканской стране, которая борется с постоянными экономическими трудностями при хрупком переходном правительстве.

Солдаты пытались взять под контроль здание правительственных СМИ в городе Омдурман, на другом берегу Нила от столицы Хартума, но были отброшены и арестованы, как сообщает суданское государственное телевидение. Премьер-министр Абдалла Хамдок, который охарактеризовал это как попытку военных и гражданских элементов воспрепятствовать переходу страны к демократии, сказал, что заговорщики пытались проложить путь к захвату Восточного Судана, регулируя небезопасную обстановку в последние недели.

«То, что произошло, – это переворот, организованный группировками внутри и вне вооруженных сил, и это продолжение попыток остатков после падения предыдущего режима прервать переход к гражданской демократии», – сказал Хамдок.

Возможность нового переворота преследует переходное правительство Судана с 2019 года, когда им был диктатор Омар Хасан аль-Башир. Свергнут в результате военного переворота Движется массовыми протестами населения.