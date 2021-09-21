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Лидеры Судана заявили, что помешали попытке государственного переворота

21 сентября, 2021
Toma Kulikov

НАЙРОБИ, Кения. Суданские власти заявили, что они предотвратили попытку государственного переворота во вторник, что стало последним признаком нестабильности в африканской стране, которая борется с постоянными экономическими трудностями при хрупком переходном правительстве.

Солдаты пытались взять под контроль здание правительственных СМИ в городе Омдурман, на другом берегу Нила от столицы Хартума, но были отброшены и арестованы, как сообщает суданское государственное телевидение. Премьер-министр Абдалла Хамдок, который охарактеризовал это как попытку военных и гражданских элементов воспрепятствовать переходу страны к демократии, сказал, что заговорщики пытались проложить путь к захвату Восточного Судана, регулируя небезопасную обстановку в последние недели.

«То, что произошло, – это переворот, организованный группировками внутри и вне вооруженных сил, и это продолжение попыток остатков после падения предыдущего режима прервать переход к гражданской демократии», – сказал Хамдок.

Возможность нового переворота преследует переходное правительство Судана с 2019 года, когда им был диктатор Омар Хасан аль-Башир. Свергнут в результате военного переворота Движется массовыми протестами населения.

Агентство Франс Пресс процитировало министра информации Судана Хамзу Баллула, который заявил, что заговорщиков возглавляли сторонники Башира. С 2019 года недовольные офицеры замышляли еще несколько заговоров, но все они были сорваны до того, как воплотились в жизнь.

Амджад Фарид, бывший заместитель главы канцелярии премьер-министра г-н Хамдок, сказал, что во вторник впервые на улицы просочилась информация о попытке захвата. Он добавил, что недавние события подчеркнули настоятельную необходимость поставить суданскую армию под полный гражданский контроль.

«Не будет стабильности без гражданского надзора за всеми государственными органами, включая военные и разведывательные службы», – сказал Фарид. «Настоящий процесс реформ должен начаться сейчас».

Неудавшийся переворот стал последней драмой во все более неспокойной части мира. Эфиопия участвует в жестокая гражданская война в северном районе Тыграя; Сомали раздирают борьбу за власть между ее президентом и премьер-министром, а международная изоляция Эритреи усилилась из-за экономических санкций США, введен в прошлом месяцепротив главнокомандующего армией страны.

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Совет суверенитета, орган гражданских и военных лидеров, наблюдающий за переходом к демократии в Судане, заявил в своем заявлении, что ситуация находится под контролем. Но события стали напоминанием о глубоких политических разногласиях, которые угрожают этому переходу.

Некоторые армейские офицеры недовольны планами отправить г-на Башира, который в настоящее время находится в тюрьме в Хартуме, в Явиться в Международный уголовный суд в Гааге. Ему предъявлены обвинения в геноциде и преступлениях против человечности за его роль в конфликте в районе Дарфура на западе Судана в 2000-х годах.

Совет суверенитета, возглавляемый главнокомандующим армией генерал-лейтенантом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, не уточнил, как была предотвращена попытка государственного переворота и была ли она связана с каким-либо насилием.

Два представителя Сил за свободу и перемены, коалиции гражданских и политических групп, которые возглавили восстание против Башира в 2019 году, заявили, что попытка государственного переворота была предпринята во главе с военным комендантом Омдурманского района.

Все началось около 3 часов ночи, когда офицеры попытались прочитать сообщение на государственной радиостанции, но, по всей видимости, потерпели неудачу. Было не сразу понятно, о чем говорилось в заявлении.

К середине утра в центре Хартума было нормальное движение транспорта, хотя армия закрыла главный мост, соединяющий Хартум с Омдурманом. Власти заявили, что начнут допросить тех, кого подозревают в организации восстания, которых могут быть десятки.

На горизонте мало облегчения для продолжающихся экономических трудностей Судана – искры изгнания аль-Башира в 2019 году – которые подорвали доверие общественности к правительству г-на Хамдока.

Некоторые суданцы также обеспокоены тем, что военные на самом деле не хотят делиться властью.

Ожидается, что в ноябре начальник штаба армии передаст руководство Советом по суверенитету г-ну Хамдоку – в значительной степени церемониальная должность, но тем не менее впервые за десятилетия означает полный гражданский контроль над Суданом.

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В прошлом году г-н Хамдок Он пережил покушение Когда его автоколонна попала под обстрел, когда он направлялся на работу в Хартум.

Хотя в прошлом году Соединенные Штаты отменили экономические санкции против Судана, действовавшие несколько десятилетий назад, в обмен на согласие правительства признать Израиль, высокая инфляция и высокий уровень безработицы вызвали недовольство населения.

Тяжелые экономические изменения, которых требует Международный валютный фонд для сдерживания инфляции, которая составляет более 300 процентов ежегодно, и для того, чтобы помочь стране получить новые кредиты, усугубили беспокойство.

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