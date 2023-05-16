Лидеры G7 встречаются, чтобы оказать давление на Россию и найти единство Китая

На этой неделе лидеры G7 встречаются в Хиросиме с целью еще больше затянуть гайки в отношениях с Россией из-за войны на Украине и согласовать единую линию в отношении растущей военной и экономической мощи Китая.

Трехдневный саммит ведущих развитых демократий будет охватывать все, от энергетики до искусственного интеллекта, но основное внимание будет уделено тем, кто помог Москве смягчить воздействие санкций, введенных Западом.

Лидеры также проведут осторожный курс в отношении Пекина, демонстрируя при этом единство в отношении Тайваня и подчеркивая необходимость «снижения риска» критически важных цепочек поставок путем диверсификации за счет отказа от Китая, пытаясь избежать дальнейшей напряженности.

Встреча министров иностранных дел G7 в прошлом месяце, которая рассматривалась как подготовка к переговорам в Хиросиме, была в значительной степени сосредоточена на Китае и уведомила Пекин о его «милитаризационной деятельности» в Южно-Китайском море.

Она также настаивала на том, что в политике Тайваня не произошло «изменений» после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил после визита в Пекин в прошлом месяце, что Европе следует избегать «не наших кризисов».

Министры предупредили Пекин обо всем, от его ядерного арсенала до его торговой практики, и ожидается, что саммит на этой неделе одобрит извлечение цепочек поставок, имеющих решающее значение для влияния Китая.

Вашингтон занял жесткую позицию, заблокировав доступ Китая к самым передовым полупроводникам и оборудованию, необходимому для их производства, и убедив Японию и Нидерланды последовать их примеру.

Но глава внешнеполитического ведомства Европы предупредил на этой неделе, что блоку необходимо «определить» и «перезагрузить» свою позицию.

«Мы стремимся к многогранному подходу к нашим экономическим отношениям с Китаем», — заявила в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это снижает риск, а не диссоциирует», — добавила она.

— Подлежит принуждению —

Он привел конкретные примеры китайских попыток экономического принуждения в отношении Литвы, Японии и Австралии.

Она добавила: «Мы более склонны к принуждению… по мере роста зависимости. Вот почему мы принимаем меры», — добавила она, назвав Critical Raw Materials одним из направлений деятельности.

Европа уже разозлила Пекин, предложив ограничить экспорт секретных технологий восьми китайским компаниям, подозреваемым в их передаче России.

Ожидается, что саммит в Хиросиме повлечет за собой аналогичные меры, которые помогут устранить пробелы в режиме санкций, введенных странами Большой семерки в отношении России.

В блок входят Япония, Великобритания, США, Канада, Франция, Германия, Италия и Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский, начавший турне по европейским столицам в преддверии ожидаемого весеннего наступления, выступит на саммите по видеосвязи.

— сказала Мария Снеговая, старший научный сотрудник по России и Евразии Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

— ‘Антизападные послания’ —

Присутствует необычайно длинный список приглашенных, не входящих в G7, поскольку Япония пытается расширить влияние блока в развивающемся мире, включая лидеров Индии, Бразилии и Индонезии.

В то время как война на Украине придала новое значение G-7, Токио и другие считают, что необходимы дополнительные усилия, чтобы привлечь на свою сторону неприсоединившиеся крупные державы, которые не хотят принимать чью-либо сторону в спорах с Москвой и Пекином.

Потребность в тупиковой ситуации в G20 усилилась, поскольку Китай и Россия выступают против ссылок на войну на Украине.

«Япония считает, что и Китай, и, в меньшей степени, Россия добиваются прогресса благодаря экономической помощи и антизападным заявлениям», — сказал Крис Джонстон, президент CSIS в Японии.

Среди других приглашенных — председатель Африканского союза Коморских островов, председатель Форума тихоокеанских островов Островов Кука и председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Индонезии и Вьетнама.

Также примут участие Австралия и Южная Корея, с которыми Япония работает над налаживанием давних натянутых отношений.

Ожидается, что лидеры G7 выступят с заявлением о разоружении, которое премьер-министр Японии Фумио Кисида попытался продвинуть в повестке дня, проведя встречу в своем избирательном округе в Хиросиме.

Как лидеры G7, так и не члены G7, скорее всего, посетят Сад и музей мира.

В кулуарах США, Южная Корея и Япония помогут активизировать усилия по восстановлению отношений между Токио и Сеулом.

Ожидается, что сначала Кишида и его коллега Юн Сок Юль посетят мемориал корейцам, погибшим в результате атомной бомбардировки.