Лидеры G7 высмеяли Владимира Путина из-за фотографии, на которой он верхом на лошади без рубашки

В воскресенье лидеры саммита Большой семерки высмеяли президента России Владимира Путина за его печально известный образ топлесс на лошади.
«Куртки на куртках…», — спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон других мировых лидеров, сидя за круглым столом на саммите в Германии. видео.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил: «Давайте подождем фотографии».
Джонсон со смехом ответил: «Мы все должны показать, что мы сильнее Путина».
«Мы собираемся получить предложение кататься топлесс», — саркастически сказал Трюдо.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «О, да!
«Верховая езда — это лучше всего», — пошутила она.
«Мы должны показать им грудные мышцы», — грубо добавил Джонсон.
Лидеры имели в виду фотографию 2009 года, на которой Путин верхом на лошади с голым торсом в золотой цепочке и солнцезащитных очках.
Это был Путин Ее несколько раз фотографировали без рубашки. В 2018 году он защищал свой выбор топлесс перед австралийскими журналистами, говоря, что «нет необходимости скрывать.
«Когда я в отпуске, я не вижу необходимости прятаться за кустом, и в этом нет ничего плохого», — сказал Путин австралийскому журналисту.
Обсуждая на саммите более серьезные вопросы, президенты США, Англии, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии вместе с главой Евросоюза обсудили пути наказания Путина и России за разжигание войны с Украиной в февраль.
Запрет на ввоз золота из России Это был шаг, предложенный лидерами.
Президент США Джо Байден не высмеивал Путина, но осудил его за последний ракетный обстрел Киева рано утром в воскресенье.
«Это больше, чем их варварство», — сказал он.
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