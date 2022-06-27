Лидеры G7 высмеяли Владимира Путина из-за фотографии, на которой он верхом на лошади без рубашки

В воскресенье лидеры саммита Большой семерки высмеяли президента России Владимира Путина за его печально известный образ топлесс на лошади.

«Куртки на куртках…», — спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон других мировых лидеров, сидя за круглым столом на саммите в Германии. видео.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил: «Давайте подождем фотографии».

Джонсон со смехом ответил: «Мы все должны показать, что мы сильнее Путина».

«Мы собираемся получить предложение кататься топлесс», — саркастически сказал Трюдо.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «О, да!

«Верховая езда — это лучше всего», — пошутила она.

«Мы должны показать им грудные мышцы», — грубо добавил Джонсон.

Мировые лидеры высмеяли печально известные фотографии президента России Владимира Путина в футболке на саммите G7. Рейтер

Фотография президента России Владимира Путина верхом на лошади без рубашки сделана в 2009 году. AFP/Getty Images

Лидеры имели в виду фотографию 2009 года, на которой Путин верхом на лошади с голым торсом в золотой цепочке и солнцезащитных очках.

Это был Путин Ее несколько раз фотографировали без рубашки. В 2018 году он защищал свой выбор топлесс перед австралийскими журналистами, говоря, что «нет необходимости скрывать.

«Когда я в отпуске, я не вижу необходимости прятаться за кустом, и в этом нет ничего плохого», — сказал Путин австралийскому журналисту.

Президент России Владимир Путин сделал несколько фотографий в обнаженном виде. АП

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит причин прятаться, когда находится в отпуске. АП

Лидеры также обсудили способы отомстить России за ее вторжение в Украину. Рейтер

Обсуждая на саммите более серьезные вопросы, президенты США, Англии, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии вместе с главой Евросоюза обсудили пути наказания Путина и России за разжигание войны с Украиной в февраль.

Запрет на ввоз золота из России Это был шаг, предложенный лидерами.

Президент США Джо Байден не высмеивал Путина, но осудил его за последний ракетный обстрел Киева рано утром в воскресенье.

«Это больше, чем их варварство», — сказал он.

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